Les Français et les contenus audio – Chiffres clés Audible 2022 Infographie

Audible, la plateforme de livres audio d’Amazon révèle les chiffres de son étude annuelle sur la consommation de contenus audio. Comme chaque année, OpinionWay réalise l’étude.

Premier constat, 1 français sur 4 a déjà écouté un livre audio. 45% écoutent des podcasts radio, 28% des podcasts natifs et 22% des séries.

Selon la plateforme, la pratique d’écoute notée pendant la crise sanitaire se confirme au quotidien.



Les français écouteraient 1,8 livre audio par mois. Autre point intéressant, l’écoute ne se fait pas forcément quand on est seul. Les audio lecteurs aiment écouter à plusieurs, c’est le cas pour 37% d’entre eux.

En effet, 72% des écoutes collectives se font avec son partenaire et/ou ses enfants.

Le livre audio Vs lecture papier ou ebook

Si on aime lire avec les oreilles on ne délaisse pas pour autant la lecture papier ou numérique. Pour 63% des sondés, l’écoute de livres audio vient plutôt en complémentarité de la lecture de livres papier.

La lecture audio incite même à aller vers les autres supports, c’est le cas pour 38% des personnes interrogées.

Pour eux, ce format permettrait de découvrir des œuvres littéraires plus facilement (60%) et aiderait à retrouver goût à la lecture (48%).

De plus, trois quarts des consommateurs de livres audio indiquent qu’ils lisent tout autant voire plus (pour 16% d’entre eux)

Pourquoi écouter des contenus audio : livre, podcasts etc. ?

Les auditeurs cherchent avant tout à se cultiver (57%), se déconnecter et avoir un moment pour soi (45%) et à valoriser des moments de la vie quotidienne comme le temps dans les transports ou les tâches ménagères (39%).

Qu’est-ce qu’on écoute ?

Les thématiques de prédilection des auditeurs de contenus audio sont variées : 40% des interrogés indiquent qu’ils ont une préférence pour les thrillers et romans policiers, 37% privilégient les romans littéraires alors que 35% des auditeurs s’intéressent plus spécifiquement aux thématiques historiques et 28% aux sujets santé et bien-être.

Et les enfants ?

Selon l’étude réalisée par OpinionWay, 56% des enfants écoutent des contenus audio.

Les parents sont ravis car pour eux cette pratique les éloigne des écrans (88%). Elle permet d’enrichir leur vocabulaire (86%) et de développer leur culture générale (85%).



On se distrait avec l’audio et on apprend aussi ! 41% des parents interrogés déclarent que leurs enfants écoutent des contenus audio pour s’instruire et 35% dans le cadre scolaire.



Et pour finir, 65% des parents interrogés pensent que les différents services en ligne proposent un large choix de contenus pour les jeunes publics. 32% d’entre eux considèrent même que les contenus proposés sont accessibles et bénéfiques pour les enfants de moins de 5 ans.

Pour 2023 on aimerait que l’étude fasse un focus sur les supports d’écoute pour l’audio (smartphone, tablette, ordinateurs, objets connectés et liseuses).

