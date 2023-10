Les Français sont dingues de photos sur smartphone !

Le constructeur de smartphone Honor et OpinionWay ont interrogé les Français sur leur relation à leur smartphone concernant la photo.

L’objectif de l’étude était de comprendre les comportements des Français face à leurs photos ainsi que leur manière d’appréhender cette pratique. Voici quelques chiffres intéressants sur le sujet. La marque travaillant beaucoup sur la photo a voulu en savoir plus.

2% des sondés n’utilisent jamais l’appareil photo de leur smartphone. Autrement dit, 98% des Français l’utilisent pour en prendre.

Autre donnée intéressante, 52% des utilisateurs ne pourraient pas se passer de leur appareil photo plus d’un mois (60% chez les femmes).

Un autre point concerne le comportement des mobinautes, ils ont tendance à stocker les photos sur leur téléphone et les déposent peu dans le cloud ou sur un disque externe.

Que faisons-nous des photos ?

Toutes ces photos sont utilisées tout ou partie. 32% les publient sur les réseaux, 45% aiment les regarder quand ils sont seuls. 18% les impriment et 15% créent des albums virtuels.

On trie peu les photos, du coup, 82% sont contraints de supprimer des clichés pour récupérer de l’espace de stockage.

C’est pour cela que le Honor 90 Lite fournit une grande capacité de stockage. Stephen Zhou, Directeur Général chez Honor France commente : sur ce smartphone, le « stockage initial est de 256Go, ce qui permet de stocker plus de 214 000 photos sur son smartphone. En d’autres mots, si vous prenez 50 clichés par jour, vous pourrez stocker vos photos pendant 11 ans sans avoir à les trier.”

Des photos sur smartphone pour quoi faire ?

71% des sondés se rendent compte qu’ils conservent des photos ratées.

64% n’hésitent pas à refaire plusieurs fois la même photographie en oubliant qu’elle a déjà été prise précédemment. Et, 77% se demandent pourquoi ils ont pris telle ou telle photo qu’ils jugent finalement sans intérêt.

Néanmoins, 85% portent de l’importance à la beauté des photos prises. Et seulement 11% estiment qu’ils ne savent pas cadrer correctement une prise de vue.

Par ailleurs, 24% estiment que les photos qu’ils prennent manquent de luminosité. A ce propos, Mylène Poncet, Directrice Marketing chez Honor France explique : « Nous pallions ce problème fréquent de luminosité en proposant la technologie pixel binning sur nos smartphones. Par exemple, la série Honor 90 sublime n’importe quel cliché en captant la meilleure luminosité et en permettant de stabiliser automatiquement les images. L’objectif est de permettre à chacun, indépendamment de leur expertise en photographie, de prendre le meilleur cliché possible pour conserver des souvenirs remplis de détails.”

Et vous accordez-vous de l’importance aux photos réalisées sur votre smartphone ?

