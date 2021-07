Podcasts et livres audio incitent à lire plus - IDBOOX

Une nouvelle étude démontre la puissance des livres audio et des podcasts auprès des jeunes.



Literacy Trust (UK) et Audible ont publié une enquête menée auprès des 8 – 18 ans.



Premier constat, près de la moitié (48,7 %) des juniors ont écouté, une forme quelconque d’audio au cours de la dernière année. 1 sur 4 n’écoute que des podcasts, et, 1 sur 4 a écouté des livres audio ou des livres audio et des podcasts.

L’audio incite à lire des livres

1 jeune sur 5 (21,7 %) a déclaré que l’écoute d’un livre audio ou d’un podcast les incite à lire des livres.



2 répondants sur 5 (43,1 %) conviennent que l’écoute de livres audio les aide à comprendre un sujet.

2 sur 5 (40,3 %) estiment que lorsqu’ils écoutent des histoires plutôt que de regarder des vidéos, ils font davantage appel à leur imagination.

Les garçons aiment moins lire (45,6 %) par rapport aux filles (55,9 %). Cependant, lorsqu’il s’agit d’écouter des contenus audio, les garçons sont plus susceptibles que les filles à prendre plaisir à l’écoute (45,9 % contre 41,8 %) .

Dans un communiqué, Jonathan Douglas, directeur général du National Literacy Trust, a déclaré : «Depuis le début de la pandémie, lorsque les écoles et les bibliothèques ont fermé, nous avons exploré les avantages des livres audio pour les enfants et les jeunes. »

Il poursuit : « Nous savons que les livres audio, auxquels beaucoup accèdent gratuitement en ligne, ont fourni une bouée de sauvetage à d’innombrables jeunes. Les recherches de l’année dernière nous ont montré que les livres audio peuvent encourager des comportements d’alphabétisation positifs, ce qui est extrêmement encourageant compte tenu du boom de nouveaux auditeurs au cours de l’année passée.»