Livre – Quelles habitudes de lecture pour la Génération Z ?

Wattpad a mené une enquête pour comprendre les habitudes de lecture des jeunes, comprenez la Gen Z (personnes nées à partir de 1995).

La plateforme aux millions de lecteurs a aussi comparé les réponses des jeunes à celles des autres lecteurs plus âgés. Les résultats sont intéressants.

Livre papier, ebook, Webtoon, Web Novel, livres audio quels sont les supports de lecture plébiscités par les jeunes ?

Le smartphone avant tout

67% des Z déclarent lire majoritairement sur smartphones versus 51% des générations plus âgées qui préfèrent lire des livres imprimés ou des magazines physiques.



Ce que les jeunes aiment, c’est la diversité des contenus. En effet 69% des répondants de la génération Z ont déclaré que la diversité et la façon d’accéder aux contenus est importante pour eux lorsqu’ils choisissaient des livres, des films ou d’autres formes de divertissement. C’est bien plus que la génération Y (66%), la génération X (53%) et les baby-boomers (34% ).



Autre point intéressant, 60 % des lecteurs de la Gen Z déclarent rechercher des livres, des histoires ou des bandes dessinées qui mettent en lumière les groupes marginalisés (LGBT, cause noire etc.), bien plus que les autres générations, à seulement 40 %.

Quand on est jeune on lit de tout !

La Gen Z est éclectique. Elle adopte tous les genres, y compris la fantasy, la SF (42 % contre 30 %), Les livres d’horreur (38 % contre 20 %) et de super-héros. (34 % contre 18 %) sont des genres appréciés.

La génération Z lit également plus de romance que les autres générations, à 43 % contre 30 %. Sans surprise, la Z aime aussi la littérature Young Adult (50%) contre seulement 15 % pour les autres générations.

L’impact Covid en question

Est-ce que la pandémie a incité à lire plus ? 35 % déclarent lire plus aujourd’hui qu’il y a deux ans, tandis que 33 % lisent à peu près la même quantité de livres qu’avant la pandémie.

D’ailleurs, 40 % lisent quotidiennement ou quelques jours par semaine, et 55 % lisent des livres une fois par semaine ou plus.

Lire d’autres articles sur Wattpad ici