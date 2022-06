Livres audio – Chiffres clés aux USA pour 2021

L’Audio Association Publishers a publié des chiffres intéressants sur le livre audio aux Etats-Unis. 2021 a été une bonne année.

Selon les chiffres compilés par InterQ pour l’association d’éditeurs, la vente de livres audio a augmenté de 25% en 2021. C’est une croissance à deux chiffres sur 10 années consécutives. Les livres audio ont généré un revenu global de 1.6 milliard USD.

74 000 livres audio ont été publiés, c’est une augmentation de 6% vs 2020.



En 2021, c’est la SF et la Fantasy qui arrivent au sommet du podium devançant les polars et les thrillers. Mais c’est la Romance qui enregistre la plus forte progression avec une hausse de 75% des revenus suivi par le développement personnel (+34%) et la SF (+32%).



Côté audio-lecteurs, 45% des américains ont déjà écouté un livre audio (+1 point). L’abonnement est le modèle économique le plus plébiscité. En effet, 41% des auditeurs indiquent qu’ils passent par un abonnement ou plus.

La moyenne d’âge des audio-lecteurs est de 45 ans. Et 61% des parents déclarent que les enfants écoutent des livres audio versus 35% en 2021.

Enfin, la part du temps d’écoute a augmenté de 106% depuis 2017 !

