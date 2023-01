Marché de la bande dessinée – Chiffres clés 2022 une bonne année !

A l’occasion du Festival d’Angoulême, GfK a dévoilé les chiffres du marché de la BD en France. Après une année record en 2021, la bande dessinée performe encore.

Le marché a doublé en 10 ans. Vous trouverez ci-dessous les chiffres clés et tendance dans la catégorie BD en France.

La BD c’est 1 livre sur 4 acheté

En 2022, les Français ont acheté 85 millions d’exemplaires neufs (-3% par rapport à 2021). Cela représente pour les catégories manga et BD 1 livre sur 4 acheté.



Même s’il y a un léger recul v 2021, le chiffre d’affaires atteint tout de même 921 millions €.

L’univers reste dynamique, animé par la croissance continue du Manga (+2%), l’objet culturel « Roman graphique » et des best-sellers installés dans les Top Ventes.

Le Manga excelle !

Le manga est le genre phare du marché : il représente plus de 48 millions, soit plus d’1 titre BD vendu sur 2, tiré par le Shonen (36,5 millions d’exemplaires vendus, +4%) et une croissance notable côté Shojo (+15%) sur des volumes plus modestes (2 millions ex.).



Le Top 10 des meilleures ventes de BD-Manga reflète son ancrage dans le paysage éditorial français avec 6 titres, à la fois issus de séries historiques (One Piece, Naruto) et de nouvelles créations.



Le manga c’est 57% de part de marché (+3 points) quand la BD de genre représente 20% et la jeunesse 19%.

Les autres segments

Après une année exceptionnelle en 2021, on note quelques replis. Il s’est vendu 16,6 millions de BD de genre (-8%) et 16 millions d’exemplaires BD Jeunesse (-13%). Dans ce dernier segment, le marché hors impact des ventes Astérix n’affiche qu’une baisse plus contenue à -4%. Enfin, les ventes de Comics sont stables à 3,7 millions d’exemplaires en 2022.



Autre point notable, le roman graphique a le vent en poupe. Ses ventes ont été multipliées par 7 en 10 ans et il représente 29% des BD de genre achetées en 2022.

La tendance Webtoon

Les éditeurs multiplient la publication papier des Webtoon. D’abord numérique et à mi-chemin avec le manga, ce genre plait. En effet, 700 000 exemplaires de cette catégorie ont été écoulés. Cela représente un CA de plus de 10 millions d’euros.

L’évolution des segments BD en 10 ans

Il est intéressant de constater l’évolution des différents segments BD en 10 ans (voir graphique ci-dessous).

Le prix du papier en hausse, quel impact ?

Les Français ont dépensé en moyenne 14,9€ pour une BD classique (+5%) et 7,9€ pour un Manga (+4%) quand l’inflation est de +6,2%.



La hausse de des prix reste donc modérée. Toutefois, la plus forte hausse des prix nous vient des Comics avec +8% d’augmentation.



« les acheteurs de BD ne sont, finalement, pas tant animés par le prix. Certes, les Comics utilisent régulièrement la mécanique de ‘petits prix pour dynamiser le segment et réalisent plus d’1/3 de ses ventes ainsi. Cependant, au Total Marché BD hors mangas, les ventes en ‘petits prix’ pèsent moins de 3 millions d’exemplaires et sont en recul volume de -13% », décrypte Casseline Rosello de GfK.

Le Top 10 des ventes BD en France

Sans surprise, Le Monde sans fin caracole à la première place du podium (cf. les chiffres du marché du livres ici) avec 525 000 ex vendus. Il est suivi par L’Arabe du Futur (296 milles ex) et le tome 1 One Piece ferme la marche du Top 3 (253 milles ex). Voir les autres titres du Top ci-dessous.