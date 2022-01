Podcasts, annonceurs et publicités – Quelques chiffres intéressants - IDBOOX

La grande difficulté des Podcasters est de monétiser leur travail. Acast a publié quelques chiffres sur son activité et sur les tendances constatées concernant les podcasts et les annonceurs.



Bien entendu, ces chiffres ne concernent que les résultats constatés par la plateforme qui héberge et monétise plus de 35 000 émissions (En France plus de 3000), mais ils sont un bon indicateur sur les tendances du Podcast natif.

En 2021, +92% de nouvelles marques ont investi dans les publicités sur les podcasts.

Profil des auditeurs

Selon les chiffres communiqués, 50% des auditeurs sont des auditrices. Les 25-44 ans sont les plus enclins à écouter des podcasts. Les 18-24 ans ne représentent que 8% de l’auditoire. Cela s’explique par un manque de contenus appropriés.



Autre point intéressant, un peu plus de 34% des écoutes se fait dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants (42% en IDF).

Quels contenus ?

Les sujets abordés par les podcasts sont variés et certains attirent plus d’auditeurs. Ainsi Acast constate une hausse de 21% dans les contenus culturels. Les chiffres montent encore plus haut pour les contenus sociétaux (+29% vs 2020), +66% en politique/ actus et + 125% dans le divertissement. Les podcasts pour enfants ont attiré +9% de plus d’auditeurs.



A noter, que Les écoutes sur des plateformes entièrement dédiées aux podcasts représentent 13%.

Ces players fidélisent aussi beaucoup les auditeurs : Podcast Addict (13,4 épisodes écoutés par mois par auditeur unique et par plateforme), 8,8 épisodes pour Apple Podcast et 6,8 pour Castbox.

Et les annonceurs ?

Si le nombre d’annonceurs augmente en ciblant les podcasts, ceux-ci n’investissent pas forcément dans les pubs radio (53%).

De son côté, le spot audio classique qui représente 60% des investissements publicitaires continue d’avoir la côte mais il faut noter la forte augmentation du nombre de campagnes sponsoring et épisodes co-brandés: +118% vs 2020.



Par ailleurs, les marques tech (14%), les banques et les assurances (11%), les entreprises BtoB (10,6%), de culture/loisirs (10,5%) et de nourriture/boissons (9%) sont celles qui investissent le plus dans le podcast.

Vous trouverez d’autres chiffres dans l’infographie ci-dessous.

Intéressés par les podcasts ? Consultez notre rubrique ici