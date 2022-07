Top 10 Livres achetés au 1er semestre 2022

Selon la dernière étude GfK, les Français ont acheté 143 millions de livres, générant un CA de plus d’1,6 milliard € entre janvier et juin 2022.

Le marché du livre accuse néanmoins une baisse de 5% versus le 1er trim 2021 mais est en hausse de 10% par rapport à 2019.

Quels sont les segments éditoriaux qui performent ?

La Bande-Dessinée représente le plus grand nombre d’exemplaires vendus : plus de 38 millions, en hausse de +5% par rapport à 2021.



Si on regarde du côté du manga, il y a +3 millions exemplaires vendus en plus par rapport à 2021.

Le boom du marché est encore plus flagrant en comparaison avec le S1 2019 où le gain est de +14 Millions exemplaires vendus.



La Littérature Générale suit de près avec 37,7 millions d’exemplaires, en léger retrait de -4% mais toujours positive de +2% vs le 1er semestre 2019.

Enfin, le podium est complété par l’Edition Jeunesse avec 30,3 millions d’exemplaires, en retrait de -15% vs les 6 premiers mois 2021 et de -3% vs 2019.

Toutefois, GfK explique que « le segment ‘Fiction moderne’ est toujours le premier du marché en nombre d’exemplaires vendus et génère deux fois plus de CA que le manga au 1er semestre 2022. »

Quel est le Top des livres les plus vendus ?

Ce top est constitué de livres ayant dépassé les 100 000 ventes, pour un total de 2 millions d’ex vendus en attendant les performances de la rentrée littéraire.