Covid-19 : Alexa et les assistants vocaux Amazon Echo vous aident à trouver un centre de vaccination - IDBOOX

Le Pass sanitaire entre en vigueur ce mercredi. Pour pénétrer dans certains lieux il vous faut montrer ce pass attestant d’une vaccination, d’un test ou d’une guérison.

Si vous n’êtes pas encore vaccinés contre la Covid-19, il vaut mieux de pas attendre. Les assistants intelligents pour la maison évoluent aussi en fonction de l’actualité et les besoins des utilisateurs.



Désormais si vous disposez d’un appareil de la gamme Amazon Echo vous pouvez demander « Alexa, où je peux me faire vacciner contre la COVID? »



En quelques secondes, l’assistant vous donne des infos sur les centres de vaccination contre la Covid-19 les plus proches de chez vous.



Si vous dites ensuite « Alexa, donne-moi plus d’informations sur le premier » vous obtenez l’adresse et le numéro de téléphone du lieu choisi.

En parallèle, Alexa vous enverra automatiquement une notification sur votre téléphone portable avec un lien renvoyant sur sante.fr pour obtenir plus d’informations et pouvoir prendre rendez-vous dans un centre de vaccination.

