Echo Pop la nouvelle enceinte intelligente d’Amazon – Quoi de neuf Alexa ?

Amazon lance de nouveaux assistants vocaux pour la maison. Alexa, la voix, est toujours présente pour répondre à vos questions et envies.

La gamme des enceintes intelligentes Echo s’enrichit de trois nouveaux modèles en 2023. Echo Show 5, Echo Auto et Echo Pop rejoignent la famille des appareils équipés d’Alexa.

Nous avons pris en main le tout nouveau Echo Pop. Quoi de neuf ?

Du pop et du flash, t’as le look Alexa !

C’est une jolie surprise ! Amazon innove avec Echo Pop, avec design et performance.

Ce haut-parleur se remarque tout de suite par son look. Avec une forme de demi-sphère et de nouvelles options de couleurs fraîches Lavande et Vert canard, blanc, l’appareil séduit la rétine et s’intègre aux intérieurs branchés ou sobres.

Mais ce n’est pas tout, si vous avez envie d’ajouter plus de couleurs et de protéger l’Echo Pop, ajoutez-y une coque en silicone pour marier les couleurs. 7 teintes sont disponibles allant du noir à l’orange flashy (voir ici). Le tout se combine à merveille pour un effet sympa dans la pièce où vous l’installez.

Côté technique qu’est-ce qu’on a ?

Echo Pop dispose d’un haut-parleur directionnel frontal conçu sur mesure pour délivrer un son riche dans les pièces de la maison. Une qualité sonore améliorée.

L’appareil produit un son clair et puissant grâce à son haut-parleur de 40 mm. Vous pouvez profiter de vos chansons préférées en streaming ou en Bluetooth, ou écouter des podcasts, des livres audio et des stations de radio.

Une compatibilité étendue : Echo Pop Alexa fonctionne avec des milliers d’appareils connectés, tels que des ampoules, des prises, des caméras, des thermostats et des serrures. Vous pouvez créer des routines personnalisées pour automatiser votre maison selon vos besoins et vos envies.



Une intelligence artificielle évolutive : la nouvelle enceinte s’améliore constamment grâce aux mises à jour automatiques du cloud. Vous découvrez de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles compétences au fil du temps.

Au final, cette nouvelle enceinte Echo Pop nous a beaucoup plu. Elle est design, fonctionnelle, et simplifie le quotidien. Le tout pour moins de 55€ ! Cliquez sur ce lien pour l’acheter

