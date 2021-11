Huawei se diversifie. La compagnie chinoise sort la Huawei Sound Joy une enceinte sans fil conçue avec Devialet.

Lors de la présentation du Nova 9, Huawei a également annoncé la sortie d’une nouvelle enceinte. Elle est pleine de surprises.

Sound Joy – La première enceinte sans fil de Huawei

La Huawei Sound Joy est une enceinte sans fil cylindrique haute de 20 cm pour un poids de 680g. Elle a les dimensions d’une petite bouteille.

Un tissu spécial habille la Sound Joy. Il a été conçu pour que les sons résonnent à 360°.

Un anneau lumineux coiffe le haut de l’enceinte. Il y a plusieurs fonctions. Il permet de visualiser le niveau sonore, surveiller la batterie ou simplement de suivre le rythme de la musique.

Un son signé Devialet

La partie audio a été confiée au spécialiste du son Devialet. L’enceinte intègre quatre haut-parleurs pour délivrer une puissance de 79 décibels jusqu’à 2 mètres. Sa forme permet de fournir un son de meilleure qualité, sans distorsion avec une bonne transcription des basses fréquences.

L’enceinte délivre une bonne acoustique avec des basses puissantes. Vous pouvez le constater par vous-même dans la petite vidéo ci-dessous. On entend distinctement le son malgré le bruit ambiant.

Cette vidéo prouve également au passage qu’elle n’a pas peur de l’eau. Certifiée IP67, elle peut être immergée à 1 mètre pendant 30 minutes. La Sound Joy ne craint pas les chutes dans une piscine.

Sa batterie de 8800mAh est un autre de ses points forts. Selon Huawei, elle lui assure jusqu’à 26 heures d’écoute. Compatible avec la charge rapide 40W, dix minutes de charge suffisent pour récupérer une heure d’autonomie.

Des fonctions intelligentes

Sous HarmonyOS, la Sound Joy a été enrichie de fonctions intelligentes (non compatible iOS). En secouant deux enceintes l’une à côté de l’autre, on peut les connecter pour diffuser un son stéréo plus immersif.

Autre fonction, l’enceinte se connecte instantanément à un smartphone ou un autre appareil dès qu’on l’approche de son sommet (uniquement sous Android et à partir de la version 5.1 sur des appareils dotés du NFC).

La Huawei Sound Joy sait aussi se transformer en assistant vocal. En appuyant sur un bouton spécial, elle se connecte à l’assistant de votre smartphone. Vous pouvez directement lui poser des questions grâce à trois micros.

Si vous possédez une Huawei Watch, elle vous servira de télécommande pour piloter la musique.

La Huawei Sound Joy est disponible pour 149€. Dispo en Kaki Cliquez ici ou en noir Cliquez ici