Jabra Elite 7 Active, Elite 7 Pro, Elite 3 – Trois nouveaux écouteurs à partir de 79€ - IDBOOX

Elite 7 Active, Elite 7 Pro et Elite 3, Jabra se renouvelle et lance trois écouteurs True Wireless à partir de 79€.

Elite 3, Elite 7 Active et Elite 7 Pro, Jabra simplifie sa gamme d’écouteurs True Wireless et sort trois nouveaux modèles. Le Jabra 85T reste le modèle plus haut de gamme pour le moment en attendant son remplacement l’année prochaine.

La marque simplifie leur nom avec un seul chiffre. Ils s’adressent chacun à un type particulier d’utilisateurs. En attendant leur test sur IDBOOX, on vous détaille leurs principaux points forts.

Jabra Elite 3

Le Jabra Elite 3 est le petit nouveau de la bande. Avec lui, la marque s’attaque à un nouveau segment avec des écouteurs True Wireless à partir de 79,99€. Ils offrent la qualité sonore Jabra malgré leur prix.

L’application Sound+ du constructeur permet d’ajuster les réglages précisément à sa convenance sans être envahi par les basses comme c’est souvent le cas sur les écouteurs de ce prix.

Ils sont équipés de 4 micros pour assurer des appels clairs. Ils disposent de 7 heures d’autonomie en écoute et appel partagé et de 28 heures avec le boitier de recharge.

Grâce à la charge rapide, 5 minutes de charge permettent de récupérer 1 heure d’autonomie.

Les Jabra Elite 3 sont vendus à 79,99€. Cliquez sur ce lien pour les acheter.

Elite 7 Active

Elite 7 Active s’adresse aux sportifs. Ils sont recouverts d’un nouveau revêtement en silicone ShakeGrip qui permet une bonne préhension et un meilleur maintien.

Jabra a également réduit leur taille et repris une forme d’embouts rond par rapport au Jabra 75T. Ils rentrent moins profondément dans l’oreille mais tiennent tout aussi bien.

Les écouteurs résistent à la poussière et à la transpiration grâce à une certification IP57. Ils sont adaptés aux activités sportives.

Les Jabra Elite 7 Active intègrent un système de réduction de bruit active et ils limitent la pression dans les oreilles. Leur batterie leur offre 8 heures d’utilisation continue et 30 heures avec le boitier de recharge.

Les Jabra Elite 7 Active sont vendus à 179,99€. Cliquez sur ce lien pour les acheter.

Jabra Elite 7 Pro

Les Jabra Elite 7 Pro se distinguent du modèle Active sur plusieurs points. Ils délaissent le revêtement ShakeGrip pour un aspect plus traditionnel. Les écouteurs sont 16% plus petits que les anciens modèles.

Ils mettent l’accent sur la qualité des appels audio. Ils combinent un capteur de conduction osseuse, quatre micros (6 en tout) et des algorithmes pour fournir une clarté d’appel optimum.

On retrouve la certification IP57 et la réduction de bruit active. Les Jabra Elite 7 Pro disposent d’une autonomie de 8 heures en audio et de 6 heures en appel. Le boitier leur confère jusqu’à 30 heures d’autonomie.

Les Jabra Elite 7 Pro sont vendus à 199,99€. Cliquez sur ce lien pour les acheter.