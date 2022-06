Jeu-concours – 1 Gadget Box High-Tech à gagner

C’est un nouveau jeu-concours plein de mystère ! La Gadget Box c’est une idée sympa et ludique pour les passionnés de gadgets et de Tech.



Du 3 au 9 juin, tentez de gagner la Gadget Box mystérieuse. C’est la première Box de gadgets en France ! Découverte ici

La Gadget Box qu’est-ce que c’est ?

C’est une toute nouvelle société française qui aime la tech et les surprises ! Ces boites contenant des gadgets, bien pensés et sélectionnés pour leurs intérêts technologiques sont en cours de lancement.



Elle contient un ensemble d’articles pour homme ou femme et dont l’exacte nature reste secrète jusqu’à ouverture du paquet. Et si la surprise était la clé pour renouveler le rapport à l’innovation ?

La Gadget Box propose des abonnements permettant de recevoir à domicile une boite chargée d’objets inconnus.

L’abonnement prévoit un colis livré tous les trois mois. Il y a plusieurs formules. Le premier est trimestriel. La box revient à 59.92 euros (au lieu de 74.90 euros) pour le lancement (valeur réelle 120€)

Le deuxième est annuel, la box revient à 51.92 euros (au lieu de 64.90 euros) pour le lancement.

Tentez votre chance pour notre jeu-concours

– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.

– N’oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.

– Pour augmenter vos chances de gagner partagez notre jeu et likez notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter et surtout RT (retweetez) notre jeu avec #ConcoursIDBOOX ! Découvrez notre chaine Youtube.



JEU Gadget Box

Nom * Prénom * Email * Twitter Facebook RGPD *

Comment participer ?

– Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours. Vos données sont effacées à l’issue du tirage au sort de ce jeu-concours.

– Remplissez le formulaire

– La sélection du gagnant sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.

– 1 Gadget Box à gagner valeur unitaire 120€ / 74.90 euros prix de lancement (1 gagnant)

– Le concours est ouvert du 3 juin 2022 au 09 juin 2022 18h

– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.

– Le gagnant sera prévenu par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai (fixé à la discrétion de la rédaction), après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.

– Le lot sera envoyé par le partenaire du jeu

– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.

Prochain jeu-concours très bientôt avec d’autres cadeaux à gagner on vous fait gagner des cadeaux tout l’été!