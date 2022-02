Jeu-Concours – 3 Xiaomi Mi Watch Lite à gagner - IDBOOX

C’est parti pour un nouveau jeu-concours et partenariat avec Xiaomi. 3 montres connectées Mi Watch Lite sont à gagner.

Tentez votre chance pour notre concours du 21 février au 3 mars 2022 !

Quelques infos sur la Xiaomi Mi Watch Lite

Cette montre connectée dispose d’un écran tactile couleur TFT 1,4 pouce. Elle est stylée et discrète et convient à tous les poignets.



Que vous soyez à l’intérieur ou à l’extérieur, Mi Watch Lite suit vos mouvements en temps réel et vous permet de définir des objectifs d’entraînement spécifiques pour vous aider à améliorer les résultats de votre activité. Il y a 11 mode d’entraînement et elle est résistante à l’eau.



Grâce au positionnement GPS+GLONASS et aux multiples capteurs connectés, la montre peut suivre avec précision votre trajectoire, votre vitesse, la distance parcourue et les calories brûlées.

Elle peut également mesurer tout changement de fréquence cardiaque, vous donnant ainsi un aperçu clair sur l’état de votre entraînement. La Mi Watch Lite a une bonne autonomie. 9 jours en utilisation standard et 10h en mode sport avec GPS. (Voir le produit ici )

Participez à notre Jeu-Concours

– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.

– N’oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.

– Pour augmenter vos chances de gagner partagez notre jeu et likez notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter et surtout RT (retweetez) notre jeu avec #ConcoursIDBOOX ! Découvrez notre chaine Youtube



JEU Xiaomi Mi Watch Lite

Comment participer ?

*Attention RGPD

– Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours. Vos données sont effacées à l’issue du tirage au sort de ce jeu-concours.

– Remplissez le formulaire

– La sélection du gagnant sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.

– 3 montres Xiaomi Mi Watch Lite à gagner valeur unitaire 69.99 euros (3 gagnants)

– Le concours est ouvert du 21 février 2022 au 3 mars 2022 23h

– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.

– Le gagnant sera prévenu par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai (fixé à la discrétion de la rédaction), après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.

– Les lots seront envoyés par le partenaire du jeu

– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.

Prochain jeu-concours très bientôt avec d’autres cadeaux à gagner!