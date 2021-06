Jeu-Concours – 5 caméras Smart Home Calex à gagner - IDBOOX

Vous allez sûrement partir en vacances cet été, en laissant votre Home Sweet Home pour quelques jours vous serez plus tranquilles si vous installez une caméra intelligente.

Smart Home Calex qu’est-ce que c’est ?

Smart Home de Calex est une petite caméra connectée qui vous permet de garder un œil sur l’intérieur de votre domicile.

Nous avons testé cette caméra, elle est facile à installer, on peut avoir le retour image sur smartphone ou tablette très simplement. Pour cela, il suffit de télécharger l’appli du même nom sur iOS ou Android.



La résolution est de 1920×1080 pixels. On peut zoomer sur les détails sans aucun problème. Si un mouvement est détecté par l’appareil, vous recevez une alerte et une copie d’écran est automatiquement créée. A la nuit tombée, la caméra passe en mode vision nocturne HD (WiFi réseau 2.4HGz).



Le champ de vision de cette caméra est grand-angle (110°) donc on a une vue assez panoramique de la pièce où la caméra est installée. De plus, cette caméra est dotée d’une communication bidirectionnelle. On peut écouter et parler à distance.

Smart Home Calex est discrète et design, on la remarque à peine dans un intérieur. Et en plus l’appareil est à un prix très abordable !

