Jeu-Concours – 5 Kits de recharge rapide Green_e à gagner ! - IDBOOX

Votre smartphone met trop de temps à charger et vous êtes soucieux de l’environnement ? Notre jeu-concours vous fait découvrir un produit tech et éco-responsable Made in France.

Du 13 au 17 septembre, tentez de gagner l’un des 5 kit de chargement écoconçus très rapide 18 W USB-C vers USB-C Green_e, pour les appareils Android.

Green_e les kits de chargement qu’est-ce que c’est ?

La start-up française labellisée La French Tech a mis au point des kit de chargement recyclés malins.

Ce chargeur est doté de deux ports USB : Un port USB-C d’une puissance de 20W Max et un port USB traditionnel d’une puissance de 2W Max.

Les chargeurs Green_e sont certifiés aux normes européennes CE et ECO-DESIGN et répondent aux exigences ROHS 2.0 et REACH. Ils sont garantis 10 ans.



Ils ont été conçus en matériaux recyclés et/ou recyclables, en utilisant nos anciens câbles, chargeurs et même smartphones.

De plus, ils sont munis d’une puce intelligente pour protéger les appareils contre les courts-circuits, les surtensions, les surchauffes et les surintensités.

Dans la boite : Une tête de charge offrant le port USB et le port

USB-C

– Un câble d’1,30 m (longueur idéale pour éviter de

le tendre)

– Une sangle de rangement (en silicone naturel

recyclable)

– Une housse de protection en coton biologique

– Une étiquette de retour gratuite de l’ancien chargeur pour qu’il soit recyclé.

Participez à notre Jeu-Concours

– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.

– N’oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.

– Pour augmenter vos chances de gagner partagez notre jeu et likez notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter et surtout RT (retweetez) notre jeu avec #EteIDBOOX



Jeu Green_e

Comment participer ?

*Attention RGPD – Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.

– Remplissez le formulaire

– La sélection du gagnant sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.

–5 kits de charge Android USBC vers USBC 1,30m Green_e à gagner, valeur unitaire 29.99€ (5 gagnants)

-Le concours est ouvert du 13/09/2021 au 17/09/2021 23h

– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.

– Le gagnant sera prévenu par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.

– Les lots seront envoyés par le partenaire du jeu

– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.

A très vite pour un nouveau Jeu-Concours