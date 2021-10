Microsoft Surface Pro 8 – Prise en main et découverte en vidéo - IDBOOX

Le Microsoft Surface Pro 8 arrive le 28 octobre. Nous avons pris en main ce nouveau PC sous Windows 11. Découvrez-le dans notre vidéo.

Le Microsoft Surface Pro 8 est un ordinateur sous la forme d’une tablette. Il ne faut pas se fier à son apparence c’est un PC puissant avec un processeur Intel de 11ème génération.

Microsoft a fait évoluer son design et ses caractéristiques pour qu’il réponde aux besoins des utilisateurs. On vous propose de découvrir toutes les nouveautés dans notre vidéo de prise en main.

Microsoft Surface Pro 8 – De nombreuses améliorations

Le Microsoft Surface Pro 8 bénéficie de lignes affinées grâce à l’utilisation du châssis du Surface Pro X. Plus fin et plus léger, il laisse plus de place à l’écran. La configuration de base pèse 891g. On peut le glisser facilement dans un sac.

Ce changement permet au Surface Pro 8 d’intégrer un écran 13 pouces. Son taux de rafraichissement 120Hz est géré dynamiquement grâce à Windows 11.

Grâce à lui, il consomme moins d’énergie. La batterie du Surface Pro 8 peut ainsi tenir jusqu’à 16 heures sans passer par la case recharge.

Autre nouveauté très attendue, il intègre maintenant deux ports USB Thunderbolt 4.

De nouveaux accessoires accompagnent le Surface Pro 8. On parle notamment du clavier signature et du Surface Slim Pen 2 hypersonique. Ils sont tous les deux ergonomiques et très agréables à utiliser. Ils sont visibles dans la vidéo. C’est un formidable outil de productivité et de loisirs.

Le Microsoft Surface Pro 8 est disponible à partir du 28 octobre pour 1179€. Cliquez ici pour la commander version 128GO

Cliquez ici version 256 GO à 1479.99 euros Cliquez ici version 512 GO à 1979.99 euros