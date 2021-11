Quels usages d’Alexa et des assistants vocaux d’Amazon en France ? - IDBOOX

Alexa fête son troisième anniversaire en France. Pour l’occasion, Amazon a lâché quelques chiffres intéressants sur l’usage de l’assistant vocal.

Echo Studio, Echo Dot, Echo Show les assistants vocaux signés Amazon semblent avoir le vent en poupe.

Les Français sollicitent la voix Alexa de façon exponentielle, même si on ne sait pas combien d’appareils font partie du foyer des français.

Des interactions par milliard

Les chiffres donnent quand même le tournis : 4,5 milliards d’interactions, 308 millions d’heures de musique écoutées, 11,5 millions d’appels.

Voici quelques chiffres intéressants transmis par le géant du web qui démontent à quel point les assistants vocaux ont la cote dans nos chaumières.

Alexa dis-moi Je t’aime

Les interactions avec la voix Alexa augmentent depuis 3 ans avec une hausse de 50% par an. En 2021, il y a eu 2,4 milliards d’interactions entre les utilisateurs français et Alexa.



Les possesseurs d’un appareil Echo ont dit 4,5 millions de fois « Je t’aime » à Alexa.

181 millions d’heures de musique ont été streamées au cours des 12 derniers mois.

La mise en place d’un timer a été demandé 140 millions de fois en un an.



Pour celles est ceux qui utilisent cet appareil, on peut y connecter d’autres appareils intelligents comme des ampoules, prises, sonnettes etc.. Au total 140 000 appareils dans le monde sont compatibles avec Alexa.

En France, il y a aujourd’hui, plus de 3300 Skills (applis) disponibles.

Résultat, en 2021, en France, il y a eu plus de 490 millions d’interactions entre des appareils connectés et la voix d’Amazon.



Enfin, la météo semble intéresser les français car Alexa a été sollicitée en 2021, 40,5 millions de fois. La demande des infos est aussi plébiscitée avec 11 millions de demandes.

On aurait aimé avec des indicateurs supplémentaires comme, par exemple, la lecture de livres audio ou le pourcentage de personnes qui jouent avec Alexa, mais les chiffres évoqués plus haut sont déjà de bons indicateurs pour dire que les assistants vocaux entre dans les mœurs.

