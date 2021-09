SSD WD Elements SE – Un disque SSD de poche rapide et performant - IDBOOX

Western Digital sort de nouveaux disques SSD ultra portables à glisser dans une poche pour élargir les horizons de votre ordinateur portable.

Western Digital a une nouvelle solution pour ne plus jamais être à court d’espace de stockage lorsqu’on est en déplacement ou en vacances. Le constructeur sort la série les disques SSD WD Elements SE. On a mis la main sur l’un de ces petits bijoux.

Ils se présentent sous la forme d’un petit carré d’environ 6,5 cm de côté et de 0,87 cm d’épaisseur. Le SSD se glisse facilement dans une poche et sait se faire oublier.

Le boitier est tellement léger qu’il donne l’impression d’être vide et fragile. Bien sûr ça n’est pas le cas. Il résiste aux chutes jusqu’à 2 mètres de hauteur.

Le SSD WD Elements SE a été pensé pour les ordinateurs portables. Compatible Windows 10 et MacOS (BigSur, Catalina ou Mojave), il est prêt à l’emploi dès qu’on le sort de la boite. Il n’y a aucune installation à faire sur PC.

SSD WD Elements SE – 2To dans la poche

Le SSD WD Elements SE est proposé avec différentes capacités de stockage. Le plus petit est de 480Go. Pourquoi pas 500Go me direz-vous ? C’est une bonne question. Quoi qu’il en soit la capacité effective est de 447Go. Ces disques SSD existent également avec 1To et de 2To stockage.

On trouve dans l’emballage un câble USB 3.0 classique d’environ 35 cm. Ce SSD se montre très véloce. Il atteint des vitesses de lecture jusqu’à 400Mo/s. On peut sans problème lire une vidéo 4K stockée dessus. A noter qu’il chauffe légèrement quand on transfert des fichiers volumineux mais rien d’inquiétant.

Ce SSD de poche prêt à l’emploi va devenir le meilleur compagnon de votre ordinateur. Le SSD WD Elements SE 480Go est vendu à 89,99€, le modèle 1To est à 139,99€c et la version 2To est au prix de 279,99€.