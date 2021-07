Windows 11 – Quels sont les PC compatibles et comment l’installer ? - IDBOOX

Microsoft a dévoilé Windows 11 avec son lot de nouveautés. Votre PC pourra-t-il faire tourner ce nouveau système d’exploitation ? Tout ce qu’il faut savoir.

Le système est toujours en version Beta et il ne sera pas finalisé avec la fin de l’année. On parlera d’une version finale pour le 20 octobre 2021. En attendant vous pouvez savoir si votre PC est compatible et si vous pourrez bénéficier de Windows 11.

Windows 11 – Comment savoir si mon PC est compatible ?

Une configuration minimale est exigée. Microsoft a fourni la liste des caractéristiques minimales requises à découvrir ci-dessous :

– Processeur : 1 gigahertz (GHz) ou plus, avec au moins 2 cœurs sur un processeur 64 bits compatible ou un système sur puce (SoC)

– RAM : 4 gigaoctets (Go)

Stockage : Périphérique de stockage de 64 Go ou plus

Microprogramme du système : Démarrage sécurisé compatible UEFI

– TPM : Module de plateforme sécurisée (TPM) version 2.0

– Carte graphique : Compatible avec DirectX 12 ou version ultérieure avec pilote WDDM 2.0

– Écran : Écran haute définition (720p) d’une diagonale supérieure à 9″, 8 bits par canal de couleur

– Connexion Internet et comptes Microsoft : Windows 11 Famille nécessite une connectivité Internet et un Compte Microsoft pour terminer la configuration de l’appareil lors de la première utilisation. Une connexion Internet est également requise pour sortir Windows 11 Famille du mode S.

Microsoft a ajouté dans la liste les processeurs Intel 8ème gen, les processeurs AMD Zen 2, Qualcomm 7 et 8.

Si votre PC fait déjà tourner Windows 10, il y a de grandes chances qu’il soit compatible.

Microsoft préconisait de télécharger l’application Health Check depuis son site pour vérifier la compatibilité de son PC. L’appli a été retirée et il faut comparer la config de votre PC avec celle ci-dessus pour être fixé.

Allez ensuite dans Paramètres et Windows Update. Vous saurez si vous pourrez goûter aux nouveautés de Windows 11.

Installer la version Beta de Windows 11

Si vous êtes du genre risque-tout et que vous ne pouvez pas attendre la fin de l’année, vous pouvez rejoindre le programme Insider pour tester la version Beta de Windows 11. Vous servirez de cobaye car l’OS n’est pas expurgé de ses bugs.

Allez dans les paramètres puis dans Mise à jour et sécurité pour cliquez sur Programme Windows Insider.

Concernant le prix de Windows 11, Microsoft poursuit sa politique de mise à jour gratuite. Windows 11 ne vous coûtera pas un centime à condition de posséder un PC avec Windows 10 et que celui-ci soit compatible bien sûr.

Il faut savoir que vous pouvez choisir de rester avec Windows 10. L’OS sera supporté par Microsoft jusqu’en octobre 2025. Ca vous laisse le temps pour vous décider ou d’acheter un nouveau PC.