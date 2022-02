Amazon attaque en justice des entreprises de faux commentaires - IDBOOX

Amazon s’attaque au sommet de l’iceberg des faux commentaires.

La firme de Seattle poursuit en justice deux faux courtiers qui orchestrent la publication d’avis mensongers et trompeurs sur ses sites de e-commerce.

Fake Reviews

Les faux commentaires sont la plaie des sites webs et les brokers en fake reviews constituent une véritable industrie. Les internautes ont tendance à suivre les recommandations publiées sur les articles vendus sur tous les sites web. Ils sont un déclencheur pour l’achat. Mais certains ont flairé la « bonne affaire ».

Depuis des années les faux commentaires induisent les clients en erreur. Soit ils cassent un produit, soit ils les encensent alors qu’ils ne le mérite pas, et cela dans toutes les catégories de produits.

Amazon a bien des algorithmes qui permettent de bloquer et d’éradiquer ces avis frauduleux, mais cela ne suffit pas. En 2020 la société américaine a bloqué 200 millions de fausses critiques.

Un grand coup dans la fourmilière

Amazon a pour objectif de faire fermer deux principaux faux courtiers en avis, AppSally et Rebatest.

Selon le géant américain, l’action en justice d’Amazon intervient après une enquête approfondie sur ces courtiers en avis, qui, pris ensemble, prétendent avoir plus de 900 000 membres prêts à écrire de faux avis.



Ces entreprises peu scrupuleuses promettent monts et merveilles à ceux qui acceptent de publier des recommandations en promettant de les payer. Ils sont des centaines de milliers à accepter « le job » et bien souvent eux aussi se font arnaquer.



Amazon et d’autres sites dépensent beaucoup d’argent et de moyens pour combattre le fléau. En s’attaquant à AppSally et Rebatest, ils comptent frapper fort en donnant un coup dans la fourmilière ! Affaire à suivre !