Harry Potter – L’exposition arrive à Paris en 2023

Avis à tous les Potterheads de France et des pays limitrophes, la méga exposition Harry Potter arrive en France en 2023. On ne connait pas encore la date exacte mais on connait le lieu.

Warner Bros Discovery Global Themed Entertainment et Imagine Exhibitions et EMC Presents, annoncent Harry Potter : L’ Exposition. La plus grande exposition immersive sur le monde des sorciers, débarque à Paris en 2023 pour poursuivre sa tournée mondiale en Europe. Elle ouvrira au printemps 2023 à Paris Expo Porte de Versailles.

L’expo européenne débute en ce moment en Autriche. Après Paris, elle continuera sa tournée mondiale en Amérique latine, en Asie et dans d’autres villes européennes et nord-américaines.

La première mondiale de Harry Potter : L’ Exposition a eu lieu en février dernier au Franklin Institute de Philadelphie, en Pennsylvanie, où elle a attiré plus d’un demi-million de fans.

Ce moment unique révèle les coulisses du Monde des Sorciers, fait appel aux toutes dernières innovations en matière de technologie immersive.

Elle met à l’honneur les films et les récits d’Harry Potter et des Animaux Fantastiques mais aussi des œuvres du même univers comme la pièce Harry Potter et l’ Enfant maudit.

L’exposition rend hommage aux scènes, personnages, décors et créatures mythiques nés de l’imagination de J.K. Rowling et découverts dans les films et autres déclinaisons de l’univers d’Harry Potter.

Les visiteurs pourront découvrir les véritables accessoires et costumes des films Harry Potter et des Animaux Fantastiques et plonger dans des mondes et dispositifs novateurs, époustouflants et féeriques, comme ils n’en ont encore jamais vu dans une exposition !

Harry Potter : L’ Exposition est la première expérience consacrée intégralement au Monde des Sorciers, pour le plus grand plaisir de ses fans de la première heure comme les plus récents.

En attendant, retrouvez d’autres articles sur Harry Potter ici