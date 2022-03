10 mars Je lis - Allez on lit 15mn tous ensemble aujourd'hui ? - IDBOOX

#10marsjelis, c’est aujourd’hui ! A vos bouquins, vos smartphones, vos liseuses pour le premier RDV La France Lit.

En cette année de grande cause nationale pour le livre et la lecture, le CNL et ses partenaires lancent La France lit.

Cet évènement s’adresse à tous les français. Rendez-vous le 10 mars à 10h pour que chacun lise quelques pages du livre de son choix.



Dans la rue, à la maison, au travail, à l’école, un livre papier, audio ou numérique, on s’arrête et on lit pendant un quart d’heure.



L’objectif de cet événement est d’inviter chacun à retrouver le goût de la lecture en s’offrant, comme ce qui se pratique dans les écoles, 15mn de lecture, explique le Centre National du Livre. Alors arrêtez-vous de bosser 15mn, prenez un bon livre audio, papier, ebook et profitez !