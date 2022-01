5 sites pour télécharger des Manga gratuits et légalement - IDBOOX

Si vous avez envie de lire en numérique des mangas et gratuitement voici une sélection de 5 sites où vous trouverez des contenus gratuits.

Trouvez des Manga gratuits et légalement, en respectant le droit d’auteur et sans pirater, c’est l’objectif de cette sélection.

Ces livres numériques sont à lire sur ordinateur, liseuse, smartphone ou tablette. Certains sont en téléchargement gratuit d’autres en lecture en streaming. Il y a du choix, des mangas en français mais aussi dans d’autres langues, faites-vous plaisir !

Manga Plus by Shueisha

Dragon Ball, One Piece, Naruto, Demon Slayer, My Hero Academia et bien d’autres vous attendent. Le site ou l’appli propose des manga en français mais aussi en anglais, japonais etc. Sachez que vous n’avez pas accès à l’intégralité des séries mais il y a de quoi faire ! C’est ici

Comixology

La plateforme dédiée aux BD, aux comics et aux Manga créée par Amazon vous propose aussi de lire certains Manga gratuitement et en toute légalité.

Vous avez le choix pour la lecture : iOS, Android, Kindle, via l’appli ou le site Web. C’est ici

ComicWalker

Cette plateforme vous permet de lire gratuitement mais uniquement en japonais, anglais ou chinois, néanmoins le site vaut le détour pour faire le plein de découvertes. C’est ici

Webtoon

Les amateurs de manga aiment aussi souvent les webtoons. D’ailleurs les fans de manhwa (manga en couleur) sont souvent des webtoons.

Sur cette plateforme, site web ou appli vous trouverez des tas de contenus sympas en lecture illimitée et gratuite. Et en plus, vous pouvez soumettre vos propres histoires et devenir auteur ! C’est ici

Izneo

Le pionnier de la lecture de BD numérique en France, manga et simultrad, comics propose également une section remplie de manga par chapitre ou complets à lire gratuitement. C’est ici

Sachez aussi que la Fnac (c’est ici) et Amazon (c’est ici) proposent aussi une large sélection d’ebooks gratuits.

Et si vous aimez lire d’autres livres que des Manga découvrez notre sélection de livres audio et ebooks gratuits et bien entendu légaux ! C’est ici

Et on se fait plaisir en vous montrant 2 photos prises au Japon par la rédaction. Celle d’une incroyable librairie japonaise qui ne vend QUE des Manga !

Merci de respecter le copyright sur les photos ;)