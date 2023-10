5000 livres audio disponibles gratuitement et légalement !

Le livre audio séduit de plus en plus les lecteurs. Si vous êtes anglophones l’arrivée de près de 5000 livres audio en accès gratuit vous intéressera.

Le Projet Gutenberg, Microsoft et le MIT ont travaillé ensemble pour créer des milliers de livres audio gratuits. C’est l’intelligence artificielle qui rend ce catalogue possible.

En effet, pour les produire ils s’appuient sur la nouvelle technologie neuronale de synthèse vocale et la collection de livres numériques en libre accès du Projet Gutenberg.



Résultat, 4840 audio books sont aujourd’hui disponibles ici ou sur Apple Podcast, Spotify, Internet Archives etc. La sélection des titres est variée.

Ce projet vise à rendre la littérature plus accessible aux amateurs de livres du monde entier et à démocratiser l’accès à l’audio de haute qualité.



La plateforme explique : « Que vous appreniez à lire, que vous recherchiez une technologie de lecture inclusive ou que vous soyez sur le point de partir pour un long trajet en voiture, nous espérons que vous apprécierez cette collection de livres audio. »

Ces audio books sont exclusivement en anglais, vous allez pouvoir pratiquer la langue de Shakespeare. Ce sont des titres du domaine public non couvert par le droit d’auteur.

