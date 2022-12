19 sites pour écouter des livres audio gratuitement et légalement

Vous avez envie d’écouter des livres audio ? Voici 19 sites pour les grands et les enfants vous permettant d’écouter des livres audio gratuitement et légalement.

Nous avons sélectionné ces contenus car ils sont de qualité et offrent un environnement sonore agréable. Que vous aimiez les grands classiques, les polars ou la littérature jeunesse vous trouverez certainement des livres audio ou des podcasts qui vous plairont !

Belle écoute !

Livres audio de 15 à 99 ans gratuits

Littérature audio

C’est plus de 8000 livres audio à télécharger classés par thème : biographie, érotisme, aventure, arts… C’est ici

BibliBoom

Amoureux de littérature classique, cette plateforme vous invite à écouter des contenus de qualité. Cette offre légale offre un catalogue de 300 livres audio. Zola et Dostoïevski, Jane Austen, faites votre choix ! C’est ici

Audiocité.net

Écoutez un roman, une nouvelle, un poème d’auteur classique ou contemporain.

Découvrez un catalogue de livres audio à télécharger gratuitement et légalement. Il y a 39 thèmes pour vous aider à faire votre sélection ! C’est ici

LibriVox

C’est une multitude de livres audio à écouter enregistrés par des lecteurs du monde entier. Il y a plus de 29 000 audio books en anglais et un plus de 700 en français. C’est ici

eLivre Sncf

Laissez-vous bercer par Simone, la voix de la SNCF avec une sélection d’ouvrages très sympa à écouter gratuitement. C’est ici

Internet Archive

C’est plus de 526 000 livres audio disponibles dans plusieurs langues. Vous pouvez filtrer votre recherche en sélectionnant les langues qui vous intéressent. C’est ici

Project Gutenberg

La bible des livres libres de droit propose beaucoup de livres audio, généralement des classiques de la littérature et plutôt en anglais. C’est ici

Les enquêtes du Louvre

Les enquêtes du Louvre vous mènent aux confins de l’histoire. Vous êtes accompagnés de la voix profonde de Romane Bohringer. Pour écouter c’est ici

La Médiathèque Valentin Haüy

Cette bibliothèque en ligne propose des livres adaptés pour les personnes en difficulté avec la lecture du fait de leur handicap avec plus de Plus de 40000 livres audio. Pour y accéder il faut un justificatif mais c’est gratuit. C’est ici

Sachez aussi que la Fnac propose des livres audio gratuits (c’est ici)

Pour les enfants des livres audio et des podcasts

Ebookids

Ebookids est une plateforme bien connue de nos lecteurs. Les livres proposés sont à lire ou à écouter. Il y a plus près de 200 histoires pour les enfants de 3 à 9 ans. Pour y accéder c’est ici

L’Ecole des loisirs

L’éditeur jeunesse propose plus de 100 livres audio à écouter gratuitement. Les lectures sont courtes, elles durent quelques minutes. Voici quelques exemples : Adieu odieux diner , Comment ranger sa chambre en 7 jours seulement ? Palomino… Pour les enfants de 0 à 10 ans. C’est ici

Livrespourtous

C’est un catalogue de livres numériques avec plus de 6000 ebooks gratuits. La majeure partie des livres sont destinés aux ados de 10 à 18 ans et sont axés sur la littérature des classiques. Pour découvrir c’est ici

Pour les fans d’Arsène Lupin

Les livres de Maurice Leblanc sont en téléchargement gratuits. Ils sont parfaits pour les jeunes de 10 à 16 ans. Découvrez la sélection ici

Keeku

Cette plateforme invite les jeunes audio lecteurs à écouter des livres audio ou des podcasts. Elle s’adresse aux enfants de 0 à 12 ans. Du yoga, de la méditation mais aussi des contes, des documentaires à écouter quand on en a envie. Pour y accéder c’est ici

La Polynésie et Ebooks Education

Ebooks Education est une toute nouvelle plateforme dédiée aux enfants de 0 à 16 ans. Sa particularité est de proposer des ebooks, des livres audio et plus encore dédiés à la Polynésie française. Pour découvrir c’est ici

Curieux de sciences

« Curieux de sciences », le nouveau podcast du magazine Images Doc, produit par Bayard Jeunesse et le Muséum national d’Histoire naturelle.

Ces podcasts dédiés aux 7-12 ans sont à écouter sur toutes les plateformes de streaming audio.

Les mondes de Chloé

Ces podcasts proposés par France Culture parlent des “savoirs” dédiés à la jeunesse. Le podcast s’adresse aux enfants à partir de 8 ans. Pour écouter c’est ici

Podcasts Bestioles

Les 5 – 7 ans vont se régaler avec ces nouveaux contenus gratuits proposés par France Inter en partenariat avec le Muséum d’Histoire Naturelle. L’objectif de Bestioles, est de proposer aux juniors des histoires d’animaux romancées. Pour écouter c’est ici

Podcast Bienvenue à Abracadaparc

Ces podcasts mettent en scène Tom 8 ans. Au travers de ses aventures, l’objectif est d’aider les enfants à mieux comprendre et appréhender les émotions. A écouter gratuitement sur Spotify Deezer. A partir de 6 ans.

Helen Doron Read

L’appli gratuite regroupe 32 livres avec 8 niveaux de lecture, les enfants entendent chaque mot prononcé, visualisent les syllabes et s’enregistrent pour s’écouter. Pour les 4 – 9 ans sur iOS et Google Play.

