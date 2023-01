555 millions d’ebooks, livres audio, presse empruntés dans les bibliothèques en 2022

Overdrive a communiqué ses chiffres pour 2022. Une fois encore ceux-ci donnent le tournis. 555 millions des livres numériques, audio et presse digitale ont été empruntés dans les bibliothèques en 2022 (+10% vs 2021).

Depuis l’ouverture du service Overdrive en 2003, ce sont 3 milliards de livres numériques qui ont été empruntés.



Il y a deux explications à cette hausse : l’inflation et la hausse des prix des livres au global et la diversification des catalogues proposés par les bibliothèques publiques et universitaires.

Dans le détail, plus de 331 millions d’ebooks ont été consultés l’année dernière, soit une augmentation de 4 % en 2021.

191 millions de livres audio numériques ont été empruntés, soit une augmentation de plus de 17 % par rapport à 2021.

Les usagers ont consulté 32 millions de magazines (+38%) et 33 millions de livres illustrés numériques (+18%).

Par ailleurs, les paiements de l’application Libby ont augmenté de 30 % et des millions de lecteurs supplémentaires ont installé l’application (+ 42 %).



Overdrive fournit des contenus numériques à 88 000 bibliothèques et écoles dans 109 pays à travers le monde.