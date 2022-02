A 8 ans, il écrit un livre et le cache dans une bibliothèque c’est un succès ! - IDBOOX

Dillon Helbig vit aux en Idaho (USA). Ce petit garçon de 8 ans a une passion, écrire. Il va cacher son œuvre dans une bibliothèque et c’est un succès !

Il y a quelques mois, il rédige et illustre un conte entièrement seul et l’appelle « The Adventures of Dillon Helbig Crimis».



Ce livre s’adresse aux autres enfants et comme il aime aller à la bibliothèque, une fois son manuscrit terminé, il le cache dans le rayon « fictions » de la bibliothèque municipale.



Dans son livre, Dillon se met en scène, dans un voyage à travers le temps provoqué par l’explosion de l’étoile qui trône en haut du sapin de Noël.

81 pages plus tard, le garçon cache son livre en entrant dans la bibliothèque qu’il fréquente souvent. Il dissimule son précieux livre dans l’un des rayons de la bibliothèque.



Le bibliothécaire tombe quelques jours plus tard sur le livre, il le trouve super et le fait lire à son fils de 6 ans qui l’adore aussi ! Désormais le livre de Dillon Helbig est référencé dans l’établissement au même titre que les autres ouvrages. Et depuis, il y a une liste d’attente pour lire ce livre ! Jusqu’à un an d’attente, car il n’y a qu’un seul exemplaire ! La bibliothèque réfléchit à publier ce conte en ebook.



Les médias se sont emparés de cette belle histoire et même le New York Times en a fait un article. Parions que le livre de de Dillon sera prochainement publié par éditeur !

Courtesy image : Susan Helbig