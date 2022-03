Alliance pour la lecture - Lancement d’une campagne pour offrir à tous le pouvoir de lire - IDBOOX

L’année 2022 est marquée par les actions menées pour la lecture en tant que Grande cause nationale.



La Grande cause nationale est un label officiel attribué, chaque année, à un organisme à but non lucratif ou un collectif d’associations.



L’alliance pour la lecture a obtenu ce label et entre en campagne pour offrir à toutes et à tous le pouvoir de lire. Lire aussi l’étude les jeunes et la lecture ici

70 structures unies pour agir

« La lecture comme facteur d’inclusion sociale » tel est le crédo de l’Alliance pour la lecture qui réunit 70 structures. Que ce soit dans a sphère culturelle, sociale, éducative, tous avancent dans a même direction. Parmi les membres notons par exemple, la présence de La Charte, du SNE ou encore de l’ABF et de la Plume de Paon.

Des chiffres qu’il faut éradiquer

L’Alliance pour la lecture milite pour que la lecture soit un facteur d’inclusion sociale.

Il suffit de regarder quelques chiffres ahurissants pour en comprendre l’objectif.



Exclusion, handicap, illettrisme, dyslexie, aujourd’hui, en France, 13 millions d’entre nous n’ont pas accès la lecture.

Si on entre un peu plus dans le détail, sachez que 90% des livres ne sont pas adaptés aux personnes empêchées de lire. 1 jeune sur 10 a une maitrise approximative de la lecture. Autre chiffre, 2,5 millions de personnes sont en situation d’illettrisme (23% de la population carcérale). La liste est longue, il faut donc agir.

Que faire pour participer à l’Alliance pour la lecture ?

Le groupement va agir en communiquant. L’objectif est de sensibiliser le plus grand nombre par une campagne de communication sur les réseaux et sur les chaines nationales. Pour crier haut et fort que la lecture est un droit fondamental vous avez la possibilité d’agir.



Comment ? Vous pouvez par exemple, devenir bénévole d’actions d’accompagnement.

Faire un don à l’Alliance pour la lecture ou à une action spécifique. Vous pouvez aussi vous engager individuellement en devenant passeur de lecture. Enfin, vous êtes invités à relayer les spots et les appels à générosité dans vos réseaux. Pour en savoir plus c’est ici