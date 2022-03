Les jeunes français et la lecture – Chiffres clés 2022 - IDBOOX

Le CNL et Ipsos ont dévoilé les chiffres sur les jeunes et la lecture en France. Pour cette nouvelle étude 2022, le cabinet d’analyses a sondé les jeunes français de 7 à 25 ans.

Premier constat, 84% des jeunes aiment lire ! 81% des 7-25 ans lisent pour leurs loisirs. Ce chiffre décline plus on grandit et passe à 77% hors élèves de primaires.



Les jeunes lisent en moyenne 5,4 livres pour les loisirs (au cours des 3 derniers mois). Là encore le chiffre décroit à 4,4 livres hors élèves de primaires.

Que lisent les jeunes ?

En fonction des tranches d’âge on privilégie certains types de lecture. Par exemple, les 7-19 ans lisent plus de BD / mangas / comics (73%, +9 points par rapport à 2016).

Les 20-25 ans lisent plutôt des romans (58%). Ils sont rejoints par les BD incluant manga et comics (47%).

Pourquoi lire ?

La lecture plaisir est majoritaire (48%), on lit aussi pour se détendre (43%) et s’évader/rêver (43%).

Tenant compte de la période des confinements 31% déclarent lire pour « s’occuper » notamment les 7-19 ans (+8 points par rapport à 2016).

Nous reviendrons sur l’impact de écrans, mais sachez que la lecture sur écran séduit de plus en plus.

Ebook – Livre audio et Podcast

Si les jeunes sont sur les écrans c’est aussi pour lire. En effet, 40% des 7-25 ans ont déjà lu un livre numérique (+14 points vs 2016), 59% ont déjà écouté un livre audio (y compris une boite à histoire)ou un podcast.

Les 7 -19 ans ont une écoute en forte progression (+18 points vs 2016).

La lecture ou l’audio lecture se fait principalement sur smartphone. C’est le cas pour 55% des jeunes. La liseuse arrive en 4ème position (19%) derrière les ordinateurs et tablettes.

Celles et ceux qui ont écouté un livre audio veulent en écouter plus (+5 points vs 2016). Par contre, si l’expérience n’est pas tentée, l’envie d’en écouter est là pour moins d’un jeune sur 4.

Les ombres au tableau

Si ces chiffres sont plutôt encourageants, il faut aussi noter des zones d’ombre. En effet, 16% des jeunes déclarent qu’ils n’aiment pas ou qu’ils détestent lire.

On remarque aussi que le décrochage de la lecture s’opère à partir de 12 ans et s’accentue à l’âge de 15 ans pour augmenter au fur et à mesure.

Autre point à noter, les garçons s’écartent plus de la lecture que les filles. 68% des garçons lisent pour leurs loisirs à 13-15 ans contre 81% des filles au même âge.

Confinements, écrans vs lecture

Les confinements ont accentué le temps passé sur les écrans. En effet, les jeunes déclarent lire en moyenne 3H14 par semaine et passent 3H50 par jour sur un écran.

Si une partie de ce temps est consacré à la lecture numérique, l’écart est néanmoins énorme. Pour exemple, le temps passé sur écran monte à 5h33, chez les 20-25 ans et 2h50 par jour sur Internet.



Autre point à suivre, quand ils lisent un livre, les jeunes font souvent autre chose en même temps. C’est le cas pour 47% d’entre eux qui envoient des messages, vont sur les réseaux sociaux, regardent des vidéos etc.

Jeunes et Lecture – Les autres points à prendre en compte

Voici quelques pistes qui méritent d’être creusées pour l’avenir. Au-delà des actions comme celles menées par le CNL : Partir en livre ou encore le quart d’heure de lecture, les jeunes ont exprimé des choses qui méritent d’être creusées.

Par exemple 58% déclarent qu’une série ou un film basé sur un livre, déclenche l’envie de lire les titres (exemple avec Arsène Lupin). Ce chiffre grimpe à 68% chez les 20-25 ans.



Autre piste : 29% déclarent aller chercher des conseils de lecture sur Internet et les réseaux sociaux.

La lecture à voix haute est aussi stimulante. En effet, 96% de ceux à qui on lit des histoires aiment bien ou adorent. 92% de ceux à qui on en lisait en veulent encore !

Le rôle des bibliothèques

Et pour conclure, les bibliothèques jouent un rôle important. Si la majeure partie des jeunes lisent chez eux le soir, 70% lisent en dehors du domicile et 32% en bibliothèque et CDI. C’est le cas notamment de 49% de collégiens.

Autre chiffre, 42% empruntent des livres dans ces lieux. D’ailleurs, 2/3 des jeunes fréquentent au moins une fois par mois une bibliothèque.

Découvrez d’autres chiffres dans l’infographie ci-dessous. Intéressés par les études sur le livre ? Consultez notre rubrique ici