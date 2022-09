Amazon change sa politique de retour pour les livres numériques

Vous ne le savez peut-être pas mais Amazon autorise ses clients à retourner les livres numériques achetés via son site marchand ou ses liseuses Kindle.

Cette politique est particulièrement absurde car on peut tout à fait lire l’ebook et le retourner en obtenant un remboursement, le tout en moins de 7 jours.



Depuis plusieurs années la Guilde de auteurs américains (The Authors Guild) se bat contre ces remboursements systématiques des ebooks. En effet, quand un ebook est retourné et remboursé, les auteurs ne touchent pas un centime de droit.



La Guilde des auteurs a remporté une petite victoire. D’ici la fin de l’année, Amazon va modifier sa politique de retour des livres électroniques afin de limiter les retours automatiques des achats. Pour cela, pas plus de 10 % du livre doit avoir a été lu.



Tout client qui souhaite retourner un ebook après avoir lu plus de 10 % devra envoyer une demande au service client. Celle-ci sera examinée par un représentant pour s’assurer que la demande de retour est authentique et conforme aux politiques d’Amazon contre les abus. Ce changement concerne également les livres publiés en autoédition.

A l’heure où nous écrivons cet article nous ne savons pas si cette mesure sera appliquée dans tous les pays. Ce sera le cas aux USA et en Grande Bretagne.