Amazon Echo Dot et Echo Studio 2022 – Quelles sont les nouveautés ?

Amazon a annoncé l’arrivée de deux nouveaux Echo Dot et d’un nouveau Echo Studio. A quoi faut-il s’attendre ?

Amazon a dévoilé plusieurs produits lors d’une conférence organisée le 28 septembre. Outre la liseuse Kindle Scribe, le géant du web apporte du sang neuf à sa gamme d’enceintes connectées. L’Echo Dot, l’Echo Dot avec horloge et l’Echo Studio gagnent des fonctions supplémentaires et plus de puissance.

Echo Dot et Echo Dot avec horloge

Amazon a amélioré l’architecture audio des deux enceintes connectées. Elles intègrent un transducteur à large bande personnalisé et un haut-parleur à excursion plus élevée. Cela se traduit dans les faits par des voix claires et encore plus de basses que sur les générations précédentes.

Amazon ne s’est pas contenté d’améliorer la qualité audio. Les petites boules accueillent de nouveaux capteurs qui vont amplifier les interactions avec Alexa. Alexa pourra par exemple détecter la température à l’intérieur de votre maison et déclencher selon la routine programmée un ventilateur connecté.

Alexa devient aussi tactile. Les nouveaux Echo Dot embarquent un capteur qui permettent d’effectuer des commandes via le toucher. En appuyant sur le dessus de l’appareil, il est maintenant possible de mettre en pause et reprendre la musique, annuler les minuteurs ou mettre fin à un appel.

L’Echo Dot avec horloge en profite pour améliorer son écran LED. Il devient plus fin et plus dynamique. Il n’affiche plus seulement l’heure mais aussi le titre d’une chanson, la météo, une unité de mesure, etc.

L’Echo Studio

L’Echo Studio monte aussi en gamme. L’enceinte connectée améliore ses performances audio grâce à une nouvelle technologie de traitement du son spatial. L’Echo Studio offre maintenant une expérience plus immersive, comparable à celle d’un système stéréo haute fidélité.

Les voix sont plus présentes au centre avec des instruments en diffusion panoramique. Les médiums sont également plus clairs et basses plus profondes.

Enfin, pour garantir une écoute optimum, l’Echo Studio supporte les technologies Dolby Atmos et Sony 360 reality Audio.

Les prix

L’Echo Dot est disponible dans une nouvelle couleur, bleu marine, ainsi qu’en anthracite et en blanc pour 59,99 €. L’enceinte Echo Dot avec horloge est disponible en bleu-gris et en blanc pour 69,99 €. Les précommandes débutent aujourd’hui et les livraisons démarreront en octobre 2022.

L’Echo Studio est disponible en noir pour 199,99 €. La nouvelle couleur blanc est disponible en précommande à partir d’aujourd’hui et les livraisons commenceront en octobre 2022.