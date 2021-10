Bibliodos - Un atelier autour du livre et de la lecture numérique - IDBOOX

Bibliodos est un projet Erasmus+ qui a pour ambition d’offrir des lectures adaptées et accessibles, en combinant l’apprentissage de la langue et la valorisation du patrimoine et de la littérature européens.

Cette offre se veut universelle et accessible aux personnes qui ont peu accès à l’écrit (migrants et adultes peu scolarisés : qualifiés, personnes en situation de handicap ou de troubles de l’apprentissage).

Sur le site trouvez des ebooks illustrés animés (avec différents niveaux de lecture), des livres audio pour les personnes malvoyantes, des livres adaptés en langue des signes et des dossiers pédagogiques autour des ebooks. Tous les contenus produits sont librement accessibles !

Participez le 15 octobre à un atelier co-animé par le centre de formation Langues Plurielles et Les Apprimeurs.

L’objectif est de familiariser les formateurs et médiateurs qui travaillent auprès d’adultes primo-arrivants, non-lecteurs ou non-scripteurs.

Après une brève présentation du projet et de ses ressources, un atelier autour de la création de livres numériques sera réalisé par les participants. Pour vous inscrire gratuitement c’est ici