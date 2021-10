Cinéma - Le dernier duel – Ridley Scott au top - IDBOOX

Le dernier duel est le Blockbuster de cette fin d’année signé Ridley Scott. Découvrez et vivez le Moyen-Age comme jamais.

Le dernier duel est un film épique médiéval inspiré de faits réels. C’est l’adaptation du livre éponyme d’Eric Jager. L’histoire se déroule en France pendant la guerre de Cent Ans.

Le dernier duel – Le Jugement de Dieu

Le film donne une interprétation du dernier duel judiciaire connu entre Jean de Carrouges et Jacques Le Gris. Leur amitié se transforme peu à peu en rivalité jusqu’au jour où Le Gris viole Marguerite, l’épouse de Carrouges.

Au lieu de se taire et d’accepter son sort comme beaucoup d’autres femmes à l’époque, elle décide de dénoncer Jacques Le Gris. Ce dernier nie ces accusassions.

Jean de Carrouges n’a plus qu’une seule solution. Il en appelle au « Jugement de Dieu ». Les deux combattants vont s’affronter dans un duel à mort pour déterminer qui dit la vérité. Ils remettent leur destin entre les mains de Dieu.

Une fresque épique

Ridley Scott est un habitué des grandes fresques historiques. On lui doit entre autre 1492 : Christophe Colomb, Gladiator, Kingdom of Heaven ou en encore Robin des Bois. Dans Le dernier duel, Ridley Scott explore le Moyen-Age et plus particulièrement le bas Moyen-Age en 1386.

Le film relate tour à tour le point de vue de chaque protagoniste de l’histoire. Les faits racontés par Jean de Carrouges et Jacques Le Gris mettent tout de suite en évidence la place de la femme dans cette société d’une brutalité hors du commun.

Ridley Scott traduit parfaitement à l’écran cette violence crue tant dans les combats que dans les relations sociales. On est littéralement transporté sur les champs de bataille et on ressent presque les coups.

Il n’y a pas de gerbes de sang qui éclaboussent l’écran. Tout est dans le ressenti et la force animale qui se dégage des scènes. Le duel final est sans pitié.

Le Moyen-Age, une période sans pitié

Une autre forme de violence transpire également du film avec le rôle des femmes dans la société au Moyen-Age. Marguerite n’est perçue qu’à travers son mari et son devoir se résume à faire des enfants. Elle dira non et toute la société lui fera payer.

La scène du jugement avec les ecclésiastiques qui dissertent sur les relations sexuelles et le plaisir de la femme est hallucinante.

On regrettera juste les versions de Jean de Carrouges et Jacques Le Gris soient si proches même au niveau de la réalisation. On a parfois l’impression que les caméras on été posées exactement au même endroit. Ca ajoute quelques longueurs au film.

On salue également la prestation des acteurs : Jodie Comer, Adam Driver, Matt Damon et Ben Affleck. Ils sont investis par leur personnage. Le dernier Duel est aussi l’occasion de voir se reformer le duo Matt Damon / Ben Affleck qui ont tous les deux travaillés sur le scénario.

Le dernier duel est un film magistral qui prend aux tripes avec un message fort sur le pouvoir omniprésent des hommes et l’émancipation de la femme. Un Ridley Scott exceptionnel dont on ne sort pas indemne.

