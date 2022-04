Sous l’égide de la Fondation de France, le groupe Hachette Livre annonce la création de la Fondation Hachette pour la lecture.

L’objectif est de contribuer à la promotion de la lecture et à soutenir les projets pour la prévention contre l’illettrisme.

« l’engagement en faveur de la lecture est plus qu’une grande cause, c’est une urgence à traiter sur le long terme pour accompagner les générations actuelles et à venir. La lecture, c’est l’accès au savoir, et avec lui à l’émancipation, à l’imaginaire et à l’épanouissement. Sa pratique est ainsi essentielle et doit être valorisée et défendue à tout prix », a déclaré dans un communiqué Pierre Leroy, PDG d’Hachette Livre et président de la Fondation Hachette pour la lecture.

La fondation va ainsi financer plusieurs initiatives en 2022. Les porteurs de projets sont invités à déposer leurs propositions jusqu’au 14 juin.

Cet appel à projets s’adresse aux organismes français à but non lucratif dans la lecture et l’écriture.

Le projet peut se dérouler en France, à l’étranger ou avoir une dimension multi-pays.

Les dossiers retenus seront susceptibles d’obtenir chacun un financement pouvant aller de 20 000 à 100 000 euros.