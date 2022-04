Un musée dédié à la marque Apple ouvre ses portes

Culture et Tech se rejoignent, la Pologne va inaugurer un musée Apple, entièrement dédié à l’histoire de la Pomme !



Apple Museum of Poland, c’est le nom du musée, ouvrira ses portes fin avril à Varsovie.



1600 pièces, du premier ordinateur au dernier iPhone seront présentés au public. En 50 ans, la marque à la Pomme a su conquérir des millions de personnes, d’entreprises et d’artistes à travers le monde, cela valait bien un musée !



Situé à Varsovie entre la rue Prosta, Łucka et Żelazna, cet espace de plusieurs centaines de mètres carrés retracera toute l’histoire de la marque depuis 1976.



Les visiteurs pourront voir, par exemple, une réplique du Apple I, premier ordinateur de la marque, signé de la main de Steve Wozniak, co-fondateur d’Apple.

Bien entendu, on admirera les produits sortis au fil du temps : Mac, iPod, iPhone et iPad… Mais aussi, des logiciels, des périphériques, des supports multimédias, des affiches, des vidéos et des gadgets…



Chacun des dispositifs sera montré de manière insolite, et mis en scène de façon à impliquer le visiteur. Le Apple Museum of Poland, promet une expérience unique. On pourra interagir avec les objets présentés dans un environnement unique.



Il faut savoir, que ce musée est une initiative privée qui n’est ni sponsorisée ni autorisée par Apple Inc. Le musée financé par le groupe Capital Park… Hâte de voir comment va réagir Tim Cook ! En attendant révisez vos connaissances avec ces photos à télécharger gratuitement !