Des Haïkus pour inciter à la lecture numérique et audio - IDBOOX

A Singapour, la chaine de magasins japonaise Muji a lancé une initiative fantastique pour inciter à lire.



L’enseigne a travaillé avec la National Library Board de Singapour dans le cadre de la campagne National Reading Movement (NRM).



La campagne “Wall of Haikus”, créée par Ogilvy, propose aux clients de découvrir des livres de façon originale.

Les installations présentent 30 livres numériques et livres audio sélectionnés via des signets gratuits. Ils se présentent sous formes d’un texte de 17 syllabes (Haïku), d’illustrations dessinées à la main, et d’un code QR.

Les clients des magasins Muji peuvent scanner le QR code qui renvoie à un ebook ou à un livre audio de la collection NLB.



Les haïkus sont rédigés comme des rébus pour fournir des indices sur les noms des livres. Dans la sélection, il y a différents genres, de la fiction, de la non-fiction, des livres pour la jeunesse ou de la littérature singapourienne.

Voilà une belle façon de célébrer le livre de façon ludique, on aurait envie de faire pareil en France, n’est-ce pas ?

