Samsung Galaxy Tab S8, Tab S8+ et Tab S8 Ultra – Toutes les infos résumées en images - IDBOOX

Les tablettes Samsung Galaxy S8 arrivent le 9 février. Des visuels promotionnels nous dévoilent tout à quelques jours du lancement.

Le lancement des Samsung Galaxy Tab S8 se déroulera en même temps que celui des Galaxy S22. Une grosse fuite nous dévoile toutes leurs caractéristiques. Les informations ont été partagées par le site PhoneArena.

La remplaçante de la Galaxy Tab S7 se décline en 3 versions. Les Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ et Galaxy Tab S8 Ultra sont toutes des tablettes haut de gamme mais leurs fiches techniques diffèrent.

Samsung Galaxy Tab S8 – Des tablettes premium avec quelques différences

Chaque tablette se distingue par une taille d’écran différente. La Galaxy Tab S8 intègre un écran de 11 pouces. Celui de la Tab S8+ monte à 12,4 pouces. Les deux appareils restent sur une technologie LCD. Il faut passer sur la Galaxy Tab S8 Ultra pour avoir une dalle AMOLED.

Samsung a vu très grand puisque la dalle atteint 14,6 pouces. C’est quasiment un ordinateur portable.

Ces images promotionnelles nous révèlent également que la firme coréenne a fait l’impasse sur le processeur Exynos 2200. Les trois tablettes tournent avec une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

On note également des différences au niveau de la batterie Les capacités de celles des Galaxy Tab S8 et S8+ ne changent pas par rapport aux Tab S7. Elles intègrent des batteries de 8000mAh et 10090mAh.

Celle de la Galaxy Tab S8 Ultra est beaucoup plus grosse. Elle atteint 11200mAh ce qui lui offre une autonomie de 14 heures de lecture vidéo.

Samsung a repensé la configuration photo par rapport aux précédents modèles. Désormais, les Tab S8 et S8+ embarquent une double caméra arrière avec un capteur principal de 12MP et un ultra grand-angle de 6MP. On trouve à l’avant un capteur Selfie de 12MP.

La Galaxy Tab S8 Ultra est plus gâtée avec un double capteur de 12MP à l’avant et à l’arrière.

Les prix

Une précédente fuite nous révélait également les prix de toutes les versions des Galaxy Tab S8. TechInsider avait publié la liste de prix en euros sur son compte Twitter.

– Tab S8 128GB model: 769€

– Tab S8 256 GB: 819€

– Tab S8 5G 256GB: 969€

– Tab S8 Plus 128GB: 999€

– Tab S8 Plus 256GB: 1059€

– Tab S8 Plus 5G 128GB: 1159€

– Tab S8 Plus 5G 256GB: 1219€

– Tab S8 Ultra 256GB: 1319€

– Tab S8 Ultra 512GB: 1549€

– Tab S8 Ultra 5G 256GB: 1549€

– Tab S8 Ultra 5G 512 GB: 1699€

