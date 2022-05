Ebooks – Forte baisse des ventes en Grande-Bretagne

Selon les derniers chiffres de Nielsen BookData, la Grande Bretagne accuse une chute importante des ventes de livres numériques en 2021.

Les ventes d’ebooks seraient au plus bas depuis 2012. Selon le cabinet d’analyses, 80 millions d’ebooks ont été téléchargés en 2021 versus 95 millions en 2020, au cœur de la pandémie.



Les données montrent cependant que les dépenses estimées pour les livres numériques sont supérieures à 2012, 2013 et 2019 en raison des prix plus élevés. Autre point intéressant, 1 livre acheté sur 5 est un ebook. Cela représente au total 13 % de la valeur du marché du livre dans le pays.



Concernant les segments éditoriaux, c’est l’érotisme qui remporte la palme des ebooks les plus achetés. En effet, 61 % des téléchargements se concentrent sur ce segment. Viennent ensuite, la romance et les livres d’aventures qui représentent respectivement 59 % et 50 % du marché.

Les autres livres de fiction sont à 43 % de ventes, ce qui représente une baisse par rapport aux 50 % de l’année précédente.

Parmi les autres catégories, le thriller est à 47 %, les livres historiques (44%) et la science-fiction représente 44%. Par ailleurs, les livres de non-fiction captent 12% du marché des ebooks. Le livre jeunesse est en baisse, 3 % des livres pour enfants ont été vendus au format ebook, ce qui représente une légère baisse d’un point vs 2020.