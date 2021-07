Ebooks – Il ne sera plus possible d’acheter des livres numériques via l’appli Kobo Android - IDBOOX

Les amateurs de livres numériques peuvent acquérir leurs livres audio ou ebooks via l’appli Kobo disponible sur le Play Store.

Cette application permet d’acheter, d’écouter et de lire même si vous n’avez pas de liseuse Kobo.



A partir du mois de septembre 2021, Google modifie son système de facturation, ce qui oblige Rakuten-Kobo à fermer la librairie numérique. Cette décision du géant américain n’est plus avantageuse pour Kobo.

Ce nouveau système de facturation impose de passer directement par Google Pay. L’In App Purchase ne sera donc plus possible.



La fermeture de la librairie ne s’appliquera qu’au contenu payant, les livres audio ou ebooks gratuits disponibles au catalogue, continueront d’être mis à disposition. En revanche, les livres payants téléchargés dans le passé resteront disponibles dans l’application et sur liseuse.



A partir de septembre 2021, Kobo prévoit d’informer ses clients sur la nouvelle procédure de téléchargement payant. Il faudra visiter le site Web de la marque pour y effectuer les achats.



Le nouveau contenu sera synchronisé avec l’application Android. Les utilisateurs pourront écouter des livres audio ou lire des livres numériques via l’application disponible dans le Play Store existante.



Nous avons contacté Kobo France pour savoir si les clients français sont impactés. Il est fort à parier que ce sera le cas. Nous vous tiendrons informés et apporterons plus de détails lorsque Kobo nous aura répondu.