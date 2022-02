Ebooks – Youscribe lève près de 5 millions d’euros - IDBOOX

Youscribe annonce une levée de fonds à près de 5 millions d’euros. L’un des pionniers de la lecture en streaming en France et à l’étranger a levé ces fonds auprès de la Banque des Territoires.

Cette levée de fonds va permettre à Youscribe très impliqué dans la lecture de livres numériques en Afrique, de faire évoluer son offre BtoB et BtoC.

Plusieurs actions sont en cours et grâce à cette levée pour le compte de l’État dans le cadre de France 2030, la plateforme va donner un nouvel élan à son modèle.

7 axes de développement pour Youscribe

YouScribe veut dépasser plusieurs millions d’abonnés à l’horizon 2025, dont 80 % en Afrique. Fin 2021 la société avait près de 700 000 abonnés, en croissance de 100 % par rapport à 2020.



Le second objectif est de renforcer ses implantations géographiques : YouScribe veut s’étendre dans 10 pays supplémentaires en 2022, en Afrique (francophone et anglophone), ainsi qu’au Québec, en Suisse et en Belgique avec les concours des opérateurs télécom.



Troisième action, La société française veut enrichir la plateforme pour que la lecture soit confortable et accessible.



Elle désire aussi, diversifier les moyens de paiement pour plus d’accessibilité. Avec le concours de Digital Virgo, innover plus encore dans le paiement mobile, dans le domaine des wallets en particulier.



La plateforme veut aussi élargir ses offres en constituant des bouquets thématiques spécifiques en partenariat avec les opérateurs/distributeurs : jeunesse, sport, éducation.



Son objectif est aussi de s’intégrer dans les filières culturelles locales. Pour exister à l’international, YouScribe veut s’implanter localement et prévoit que la plus grande partie de ses effectifs seront basés sur le continent africain.



Enfin, elle désire associer les éditeurs de tous les pays francophones pour leur offrir un rayonnement international et de justes conditions de rémunération.

Lire d’autres infos sur Youscribe Cliquez ici