Cyberharcèlement - 3018 l’appli pour aider les jeunes comment ça marche ? - IDBOOX

L’application 3018 poursuit l’aide donnée aux victimes de cyberharcèlement de 8 à 18 ans. Lancée par le ministère de l’Education nationale l’appli 3018 s’adresse aux jeunes.

L’application disponible sur iOS et Android permet aux juniors de discuter, signaler et enregistrer des preuves de harcèlement en ligne dont ils peuvent être victimes.

Développée par Orange, l’application est gérée par l’association e-Enfance qui opère le 3018.

20% des jeunes sont victimes de cyberharcèlement, cette appli veut les aider à ne pas rester seuls face à ce fléau.

L’appli 3018 comment ça marche ?

Il suffit de télécharger l’application sur son smartphone. Lorsqu’un jeune se sent harcelé en ligne il utilise 3018.

Il est mis en relation directe par tchat ou téléphone avec un professionnel du 3018 pour une prise en charge rapide et personnalisée.



L’utilisateur a aussi la possibilité de stocker des preuves du harcèlement. Il fait des captures d’écran, intègre des photos, ou des liens…

Le tout est mis dans son coffre-fort numérique et sécurisé. L’utilisateur a la possibilité de transférer tout ou partie de ces preuves aux équipes 3018.

Si le jeune hésite à en parler, il y a un quiz dans l’appli. Celui-ci a pour objectif de l’aider à demander une assistance.

De plus, on trouve dans l’appli des conseils pratiques : comment agir si on est attaqué, quels sont les droits etc. ?

Bon à savoir – Les signalements avérés sont ensuite transmis anonymement à Pharos. C’est le portail officiel de signalements de contenus illicites en ligne.

Pour aider les jeunes et les familles il existe aussi FamiNUm et e-junior