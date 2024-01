En 2023, One Piece truste les ventes manga en France !

One Piece réalise de belles performances en 2023. La série phare d’Eiichiro Oda publiée chez Glénat atteint les 900 000 exemplaires vendus !

En effet, One Piece place 5 titres pour plus de 900 000 exemplaires achetés. C’est le seul représentant du manga au Top 50 des ventes de livres en France en 2023 (lire notre article) !

Le Top 5 des ventes manga est donc trusté par One Piece.

Le volume 104 occupe la 19e place des meilleures ventes globales de livres de ce Top 50 suivi du volume 1 à la 23e place.

Le rêve de Luffy, volume 105 arrive à la 29e place. Luffy versus la bande à Baggy (ome 2) est à la 39e marche. Enfin, le volume 3, Une vérité qui blesse est en 50e place.

Nous connaitrons les chiffres de la BD et du manga au global quelques jours avant le Festival de la Bande dessinée d’Angoulême. Mais en attendant, GfK nous a transmis ces chiffres.

Intéressés par l’actu Manga ? Consultez d’autres articles ici

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités