Quelles sont les meilleures ventes de livres en 2023 en France ?

En partenariat avec Livres Hebdo, GfK établit le Top des ventes livres en France en 2023.



Découvrez les meilleures ventes de livres en France pour l’année passée. Le Top 2023 compte à ce jour 12,3 millions d’exemplaires écoulés. Cela représente une hausse de +5%.



Casseline Rosello, consultante GfK Market Intelligence Livres, commente : « Cette année, le top 50 offre un résumé des grandes tendances de l’Edition. Ainsi, la littérature reste le pilier du marché et les classiques du genre, notamment les prix littéraires, sont bien représentés.

Le segment évolue cependant grâce aux titres feel-good et ceux distingués via #BookTok, dark-romance ou historiques revisités. Autre tendance forte 2023 : la forte présence des autrices avec 23 titres parmi les 50 meilleures ventes. »



Quel est le Top 3 des ventes ?

Incontestablement la potion magique de L’iris blanc le dernier Astérix par Fabcaro (Albert René) atteint le firmament. Avec à ce jour, 1,59 million d’exemplaires vendus. Un record pour la série en 1ère année de vente !

Gaston s’installe en 2nde position avec 479 000 ex. achetés du vol.22 “Le retour de Lagaffe” par Delaf (Dupuis).

La 3ème place revient au Goncourt 2023 : “Veiller sur elle” de J.B Andrea (L’iconoclaste) qui atteint 434 000 ventes.

De belles performances à retenir

M. Da Costa, V. Grimaldi, M. Ankaoua ou encore A. Ledig sont en très bonnes places du Top 10 et plus généralement du Top 50 2023. Par leurs best-sellers réédités en format poche ou leurs nouveautés, ces 4 autrices ont 12 titres classés dans le top 50. Ceux-ci totalisent plus de 2,8 millions d’exemplaires achetés cette année.

En parallèle, le top 2023 est aussi marqué par le succès du dernier F. Vargas « Sur la dalle » en 7ème position avec près de 350 000 ex. vendus. A noter aussi, la trilogie de P. Lemaitre « Les années glorieuses » dont les titres « Le grand monde » et « Le silence et la colère » s’affichent en 10ème et 14ème position avec plus de 530 000 ventes cumulées.

2023 aura vu aussi l’appétence pour les témoignages. Le premier d’entre eux est l’atypique « Son odeur après la pluie » : le titre de C. Sapin-Dufour (Stock) arrive 12ème du classement avec 258 000 exemplaires.

Il est suivi du buzz de début d’année, « Le Suppléant » du Prince Harry (Fayard) à 247 000 ex. Viennent ensuite « La prochaine fois que tu mordras la poussière » de P. Pascot (Stock) et l’éponyme « Pagny par Florent » (Fayard) vendus chacun à plus de 175 000 exemplaires.

Le Top 10 des ventes de livres 2023

