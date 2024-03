En 2024, Partir en Livre célèbre son 10ème anniversaire !

On peut dire que c’est une réussite. Depuis le lancement de Partir en Livre en 2014, cette grande manifestation populaire convainc de plus en plus les jeunes lecteurs.

Cette année, Partir en Livre va souffler sa dixième bougie. Pour l’occasion, le CNL a prévu de nombreux événements dans toute la France.

Partir en Livre aux couleurs des JO

En 10 ans, Partir en Livre a réuni plus de 250 000 enfants, adolescents et parents.

À l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Partir en Livre aura pour thème « sports et jeux ».

Du 19 juin au 21 juillet 2024, les organisateurs d’événements littéraires sont ainsi invités à explorer les liens entre le sport et la littérature.

Petits ou grands, tout seul ou en équipe, lecteurs comme sportifs pourront partager la même envie d’évasion, de rêve, de partage et de plaisir… tout en prenant soin de leur santé physique et mentale.

Lisez, bougez !

« Lisez, bougez ! » sera donc le mot d’ordre de cette dixième édition de Partir en Livre !

Pour fêter cet anniversaire, l’illustrateur Claude Ponti signe la très jolie l’affiche de la manifestation.

Le Livrodrome posera sa fête foraine dans 10 villes-étapes avec deux dates dans les villes labellisées « Terre de jeux » que sont Ermont (11 juin) et Saint-Germain-en-Laye (14 juin).

Et pour honorer cet événement planétaire, le Livrodrome 2024 se met aux couleurs des jeux.

A chaque étape il y aura, une attraction mêlant sport et littérature : basket, Cécifoot, Boxe, Trampoline, Tir à l’arc, Athlétisme.

Si vous souhaitez proposer une manifestation pour Partir en Livre 2024, c’est ici.

