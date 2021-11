Fnac et Rakuten Kobo lancent leur abonnement ebooks - IDBOOX

Fnac et Rakuten Kobo, partenaires historiques de la lecture de livres numériques lancent leur offre d’abonnement.

Dès maintenant, les lecteurs peuvent s’abonner à Kobo Lire+ (ou Kobo Lire Plus by Fnac). Cet abonnement ne concerne que les livres numériques et pas les livres audio. Les deux partenaires sont donc maintenant en concurrence directe avec l’abonnement Kindle.



L’abonnement coûte 9.99 euros par mois et peut être résilié à tous moments. Celui-ci st disponible sur le site Fnac, Kobo via les liseuses de la marque ou via l’application éponyme sur Android.

Tous les books ne sont pas dans l’abonnement

Les lecteurs ont 14 d’essai gratuit. Attention, Kobo Lire+, n’inclut tous les livres numériques du catalogue.

Seuls les ebooks estampillés « Lire avec Kobo Plus » sont éligibles. Cela comprend plusieurs dizaines de milliers d’ebooks y compris les parutions originales publiées par Kobo ou encore les livres autoédités.

Comment fonctionne l’abonnement Kobo Lire Plus ?

Sélectionnez votre premier livre numérique dans le catalogue ici

Cliquez, finalisez votre inscription.

Puis synchronisez votre compte. Kobo nus précisé que cet abonnement est en illimité.