Fractured Online – Quand un jeu vidéo est complété par un livre audio

Dynamight Studios et gamigo ont lancé leurs livres audios pour Fractured Online, le premier MMORPG isométrique à monde ouvert véritablement dynamique.

Les livres audios, qui avaient été publiés sous forme de teaser avant l’annonce du jeu, ont été mis à jour avec une nouvelle animation et peuvent désormais être écoutés à volonté et gratuitement.



Les fans ont accès à quatre chapitres offrant un aperçu du monde chaotique unique de Fractured Online. Le premier chapitre, intitulé “Un Sacrifice”, raconte l’histoire d’une invasion soudaine de démons ayant déclenché une série d’événements pouvant avoir des conséquences imprévues.

Les chapitres suivants suivent l’histoire d’une femme tentant de survivre à diverses menaces, qu’il s’agisse d’attaques prévisibles de démons ou menaces plus obscures.

Ce qui est intéressant dans ce concept c’est la complémentarité entre deux produits culturels, le jeu vidéo et le livre audio tous deux dématérialisés.

Le résultat est de qualité, le texte est ultra immersif et projette parfaitement le gamer dans l’univers du jeu. C’est une expérience qui pourrait faire des émules pour le plus grand plaisir des joueurs amateurs aussi de littérature et de lecture à voix haute. Pour écouter c’est ici