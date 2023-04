Gallica franchit le cap des 10 millions de documents et des nouveautés

Gallica fête ses 25 ans et ses 10 millions de documents patrimoniaux ! La bibliothèque numérique de la BnF s’est enrichie au fil du temps et propose des trésors, le tout gratuitement.

Ce dix millionième document, Papillons d’Emile-Allain Seguy, un ouvrage de 1925 contenant de magnifiques planches colorées, est à la disposition de tous.

Gallica est la plus importante bibliothèque francophone numérique au monde.

C’est un hommage à la culture proposant : livres, journaux et revues, mais aussi manuscrits, cartes et plans, estampes, photographies, partitions, vidéos, enregistrements sonores et objets. Ces données sont consultables librement et gratuitement sur le web.

10 millions et après ?

Gallica n’a eu de cesse de proposer des outils de plus en plus pertinents pour permettre de découvrir des documents. La bibliothèque numérique ne s’arrête pas là et a pas mal de projets dans sa besace.

Dès la fin de l’année 2023, Gallica documentera l’histoire des jeux vidéo. Elle intégrera des photographies des objets, mais aussi la possibilité de jouer à ces jeux.

Le développement de Gallica passe aussi par celui des outils permettant de mieux naviguer dans les collections numérisées. L’intelligence artificielle est une des innovations qui permettra d’offrir des services innovants de fouille d’images.

Dès 2024, ce projet ambitieux permettra de dénicher parmi les millions de documents en ligne sur Gallica les illustrations présentes dans les livres, la presse et les manuscrits. Un enjeu de découvrabilité essentiel pour les années à venir.

À plus long terme, la technologie de reconnaissance d’écriture manuscrite (HTR) rendra possible une exploration nouvelle des contenus. Du côté de Gallica intra-muros, qui permet d’accéder au sein de la Bibliothèque à des documents encore sous droits, c’est le tout nouveau dépôt légal numérique créé par la loi du 30 décembre 2021 qui alimentera progressivement la collection disponible dans les salles de recherche de la BnF. Un très grand nombre de documents nés numériques sera accessible à terme en salle de lecture. Découvrez Gallica