Strasbourg Capitale mondiale du livre 200 actions en 2024 !

En 2024, la France accueillera les JO et Strasbourg sera la Capitale mondiale du livre à partir du 23 avril de l’année prochaine.

Pour relever ce défi ambitieux fixé par l’UNESCO, Strasbourg prévoit 200 actions en faveur de la lecture. Celles-ci se déploieront dans la ville bien sûr et aussi, sur le territoire de l’Eurométropole, dans la région Grand Est. La thématique choisie est : Lire notre monde.

Lire le monde

‟Lire notre monde” est un projet fédérateur qui marquera durablement notre ville. Il vient couronner l’engagement remarquable de toutes les forces culturelles, éducatives, sociales, qui ont su dessiner un nouveau futur dédié au débat d’idées, aux forces créatives, aux enjeux écologiques à travers 25 programmes et 200 actions dédiées au livre et à la lecture sous toutes ses formes, qui irrigueront tous les quartiers et s’adressent à toutes les générations. » s’enthousiasme Jeanne Barseghian, maire de Strasbourg dans un communiqué.

Strasbourg en 5 dimensions

Le projet Lire notre monde s’appuie sur cinq dimensions touchant le débat d’idées, la création, la transformation sociale et sociétale, et enfin la jeunesse avec le souci de transmettre le désir de la lecture.

Des temps forts sont déjà prévus et seront déclinés en 200 actions : La Grande lecture de Strasbourg, L’été Lire notre monde, La rentrée littéraire et culturelle, La Capitale de Noël se livre, L’épilogue.

La ville de Strasbourg a donné quelques exemples de rendez-vous. Le Festival du livre audio et du podcast organisé par La Plume de Paon, création d’un « flipbook », match d’improvisation lecture écriture lors des Journées olympiques…

Des expositions, festivals, rencontres, ateliers rythmeront cette année exceptionnelle !