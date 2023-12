Google va numériser plus de 70 000 livres provenant des bibliothèques de Louvain

Les bibliothèques de la KU Leuven (Belgique) nouent un partenariat avec Google Books pour numériser les fonds.

5000 volumes sont en cours d’acheminement chez Google pour numérisation. Le chantier devrait durer 2 ans pour atteindre les 70 000 livres transformés au format numérique. Ces ebooks seront ensuite accessibles gratuitement sur Google Books et dans les bibliothèques du pays.



Hilde Van Kiel, directrice des bibliothèques de la KU Leuven, commente cette nouvelle : « Le projet de numérisation de Google Books représente un pas en avant monumental en termes de déverrouillage de nos collections. Si nous voulions réaliser ce projet de manière indépendante, cela prendrait plus de 99 ans. De plus, cette collaboration enrichit nos collections avec des données OCR, convertissant les images en données textuelles consultables, un avantage majeur pour les chercheurs. En partageant nos collections numérisées sur la plateforme Google Books, nous étendons notre portée à un public plus mondial.”



Parmi les fonds en cours de numérisation le public trouvera des contenus rares. Le catalogue numérique proposera par exemple. La Collectio Academica Antiqua, une sélection de 20.000 livres des XVIIIe et XIXe siècles, publiés par de grands et petits éditeurs belges, une collection patrimoniale axée sur les sciences.

